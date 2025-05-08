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2025新北循環設計展　破框設計×未來生活 全台最潮異百貨！

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專

想像一間百貨公司，賣的不是新衣新包，而是各種未來生活的永續靈感？「2025新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL」正式開張，帶你逛一場前所未有的奇幻購物之旅！跟著循環設計的腳步，重新發現生活的無限可能！

為呼應4月22日世界地球日，新北市政府文化局主辦的「2025新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL」已於府中15盛大開展！本次展覽「百貨商場」為靈感，融合循環設計與日常體驗，打造出一個充滿想像力與參與感的奇異場域，邀請市民們一同思考：當「循環」不再只是口號，如何成為你我生活中自然的一部分？跟著展覽，一起開啟設計永續的全新旅程！

▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專

逛百貨、玩循環：三大主題樓層打造沉浸式探索

展覽路徑以「逛生活」、「玩轉生」、「進未來」三大主題樓層為軸線，巧妙模擬逛百貨公司的消費行為，讓觀眾在熟悉的步調中重新認識循環設計的無限可能。展區設於府中15的三至五樓，不同樓層分別展現循環設計在生活應用、材質創新到國際趨勢等面向，從每一次的「逛」、每一場「玩」、每一次的「前進」，感受未來城市與永續生活的具體輪廓。

▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專

從在地實踐到材質重生，循環設計無所不在

五樓主題「逛生活」，從好好穿、好好吃、好好用、好好玩四大角度出發，聚焦新北在地品牌與設計師如何透過創意與技術實踐循環理念。四樓「玩轉生」是一場材質的華麗轉身，展出以水庫淤泥、木料、回收紙張、廢棄布料等素材打造的創新設計，顛覆我們對「廢棄物」的想像，證明只要用心，每一個被遺棄的材料都能重獲新生。三樓「進未來」則深入探討國內外循環設計的趨勢，帶領觀眾思考在未來城市中，永續與設計將如何共生共榮。

▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專

虛擬逛異百貨，體驗個人化循環影響力

為了讓參觀體驗更加互動有趣，本次展覽首次攜手「iCHEF資廚」，推出虛擬互動平台。觀眾可透過手機掃碼進入「異百貨」虛擬商場，選購來自25家循環設計夥伴的創新案例，並在三樓「結帳區」獲得專屬的「循環設計能力值」報表，直觀感受自身消費選擇對環境的正向影響。從虛擬體驗到現實反思，循環設計不再是遙不可及的理想，而是每個人隨手可及的力量。

新北市文化局期望透過「2025新北市循環設計展」讓更多市民了解循環設計如何融入產業與生活，激發從消費行為開始的永續思維。未來兩個月內，府中15也將推出與永續相關的主題影展，延伸探討設計與環境之間的深刻連結。展覽自即日起至6月15日於府中15三至五樓免費開放參觀，邀請大家走進「異百貨」，親身體驗一場關於未來、關於生活、也關於我們共同地球的奇想之旅！

【2025新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL】

展覽期間：即日起至6月15日

展覽地點：府中15 / 三樓至五樓（新北市板橋區府中路15號）

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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