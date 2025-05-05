雙北人衝！高CP值水樂園回來了 自來水園區「水鄉庭園」這日起開放 消暑玩水只要銅板價
雙北人衝！今(5)日立夏，公館自來水園區「戲水區」也即將回歸，好消息曝光後，引發不少網友歡呼「衝台北玩水囉」、「這個是一定要去玩的啦」。
夏天來了！「自來水園區」被許多台北人視為消暑夯點，其「水鄉庭園戲水區」將於5/17起正式開放，邀請大小朋友一同歡樂玩水。收費方式亦同步公告，非夏季期間（1/1至6/30、9/1至12/31）全票50元、優待票25元；夏季期間（7/1至8/31）全票80元、優待票40元；另，6歲以下/65歲以上免費。
只要銅板價就能消暑玩水，難怪被讚是「超高CP值水樂園」。值得一提的是，雖無強制規定穿泳衣，但因考量大眾衛生及安全，仍建議下水穿著乾淨泳衣、泳褲喔。
自來水園區 水鄉庭園
開放日：2025/5/17起
地址：台北市中正區思源街1號（近永福橋旁）
營業時間：每週二至日9:00-17:00（最後售票至16:00；週一休園）
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