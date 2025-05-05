雙北人衝！高CP值水樂園回來了 自來水園區「水鄉庭園」這日起開放 消暑玩水只要銅板價

udn走跳美食／阿發的簡單幸福 西門町對我和老婆來說，我們在年輕時相較如今，會去逛、會去吃的路線，除了看電影，其他早已有不小的差別。年過半百後去西門町，反而是去找一些，在年輕時較少或未曾造訪

2025-05-02 14:01