快訊

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

貓咪第一次吃冰淇淋「舔一口猙獰尖叫」 萬人笑翻：根本敏感性牙齒廣告

印巴交火升溫！巴國喊話「敵退我退」 川普發聲了：希望盡快結束

十分瀑布延長開放 追瀑賞虹Chill一夏

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
十分瀑布園區自5月至9月間延長開園時間。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
十分瀑布園區自5月至9月間延長開園時間。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局自05/01~09/30期間「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，09:00開放入園，閉園時間由原先17:00，調整至18:00，而17:30為最後入園時間，讓遊客能從容地探索十分瀑布的壯麗景緻與自然魅力。

▲ 望古瀑布清澈的水潭彷如世外桃源。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲ 望古瀑布清澈的水潭彷如世外桃源。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

被譽為「台灣尼加拉瀑布」的十分瀑布，高達20公尺的垂簾型瀑布氣勢磅礡，水氣瀰漫中在晴天陽光下折射出夢幻彩虹，壯麗景致每年吸引著許多國內外遊客前來。特別推薦親子家庭及無障礙旅遊族群，自十分遊客中心前方道路步行約15分鐘，即可抵達園區入口，「十分友善步道」以平緩坡道取代階梯，無論是長輩使用輪椅，或爸爸媽媽推著嬰兒車，都能輕鬆與家人朋友一同漫遊山林、親近自然。沿途設有休憩平台，輕鬆又兼具教育意義。

▲觀瀑吊橋是全平溪線上可與火車平行對望的吊橋。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲觀瀑吊橋是全平溪線上可與火車平行對望的吊橋。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外也可從十分遊客中心後方行經「四廣潭吊橋」、「觀瀑吊橋」進入園區。其中「觀瀑吊橋」更是人氣打卡熱點，位於基隆河與月桃寮溪交會處，旁邊就是平溪線鐵道，時常可見火車呼嘯而過，是平溪線上可與火車平行對望的吊橋，讓人快門按不停。 欣賞壯麗的十分瀑布，不妨順遊十分老街與十分車站，漫步老街時，平溪線火車從民宅間通過，「火車門前過」是十分老街最經典風景。

▲菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

平溪線鐵路沿線景點也不容錯過，像是望古車站，車站周邊保有自然山林風貌，從車站步行約10分鐘即可抵達秘境般的望古瀑布，是避開人潮、親近水岸的絕佳私房景點；而來到嶺腳車站，可探訪嶺腳寮古道石階梯步道與嶺腳瀑布，沿著老街巷弄緩步前行，感受在地文化與慢活魅力。

最後搭上平溪線火車前往終點的菁桐車站，欣賞日式木造結構的古蹟車站，車站旁的選洗煤廠遺址靜靜矗立鐵道邊，懷舊氛圍彷彿穿梭過去與現在。現在是親近山林與擁抱綠意的最佳時機，無論是親子出遊、長輩踏青，或是旅人探訪山城秘境，平溪線串連的美景與人文故事，為旅程添上難忘的回憶與驚喜！更多旅遊資訊，請至「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吊橋 瀑布 老街

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

十分老街附近火警 台鐵平溪線北上南下列車延誤或折返

頂級度假勝地的Chill體驗！到安縵來一趟春日煥新之旅　希臘、土耳其、義大利、摩洛哥各顯風情

抹茶、和牛、相撲秀！觀光客重塑歷史老街 淺草變身成「日本主題樂園」

全新高雄車站成露天卡拉OK 遊客見女子半夜高歌全傻眼

相關新聞

十分瀑布延長開放 追瀑賞虹Chill一夏

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局自05/01~09/30期間「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，09:00開放入園，閉園時間由原先17:00，調整至18:00，而17:30為最後入園時間，

雙北人衝！高CP值水樂園回來了 自來水園區「水鄉庭園」這日起開放 消暑玩水只要銅板價

雙北人衝！今(5)日立夏，公館自來水園區「戲水區」宣布即將回歸開放，引發不少網友歡呼「衝台北玩水囉」、...

新北「春日限定美景」荷花綻放！板橋新海濕地 攝影打卡點大公開

迎接明朗的春日五月天，新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地迎來今年首波荷花盛開，粉嫩花朵在翠綠荷葉間綻放，宛如天然畫布鋪展眼前。清晨與傍晚時分，陽光與霞光灑落荷塘，雨珠輕落葉面，更添靜謐詩意，吸引不少旅人前來賞花、拍照，希望紀錄春季限定美景。

活鮑魚、龍蝦登鐵板！「墨賞」新鐵板料理進駐古亭區

走出台北捷運古亭站，抬眼就見到對向二樓三角窗明顯的「墨賞」新鐵板料理，樓梯幾道轉彎，寬敞明亮的餐廳裡幾處鐵板桌區、旁置沙...

淡水河景第一排！ 「安克黑咖啡 Ancre café」 淡水景觀咖啡廳 咖啡配超Q鬆餅甜甜圈，太愜意啦

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 淡水景觀咖啡廳，來到淡水一定要找一間河景第一排的咖啡廳來感受一下愜意時光，這次終於踏進了我的口袋名單-安克黑咖啡 Ancre café，一開始就被IG上的美

超過一甲子！ 台北市西門町古早味「施福建 好吃雞肉」 高CP值50元銅板價雞肉便當超人氣必吃

udn走跳美食／阿發的簡單幸福 西門町對我和老婆來說，我們在年輕時相較如今，會去逛、會去吃的路線，除了看電影，其他早已有不小的差別。年過半百後去西門町，反而是去找一些，在年輕時較少或未曾造訪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。