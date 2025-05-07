十分瀑布延長開放 追瀑賞虹Chill一夏

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局自05/01~09/30期間「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，09:00開放入園，閉園時間由原先17:00，調整至18:00，而17:30為最後入園時間，讓遊客能從容地探索十分瀑布的壯麗景緻與自然魅力。

▲ 望古瀑布清澈的水潭彷如世外桃源。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

被譽為「台灣尼加拉瀑布」的十分瀑布，高達20公尺的垂簾型瀑布氣勢磅礡，水氣瀰漫中在晴天陽光下折射出夢幻彩虹，壯麗景致每年吸引著許多國內外遊客前來。特別推薦親子家庭及無障礙旅遊族群，自十分遊客中心前方道路步行約15分鐘，即可抵達園區入口，「十分友善步道」以平緩坡道取代階梯，無論是長輩使用輪椅，或爸爸媽媽推著嬰兒車，都能輕鬆與家人朋友一同漫遊山林、親近自然。沿途設有休憩平台，輕鬆又兼具教育意義。

▲觀瀑吊橋是全平溪線上可與火車平行對望的吊橋。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外也可從十分遊客中心後方行經「四廣潭吊橋」、「觀瀑吊橋」進入園區。其中「觀瀑吊橋」更是人氣打卡熱點，位於基隆河與月桃寮溪交會處，旁邊就是平溪線鐵道，時常可見火車呼嘯而過，是平溪線上可與火車平行對望的吊橋，讓人快門按不停。 欣賞壯麗的十分瀑布，不妨順遊十分老街與十分車站，漫步老街時，平溪線火車從民宅間通過，「火車門前過」是十分老街最經典風景。

▲菁桐洗選煤場遺址及火車駛過的景色充滿濃濃懷舊感。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

平溪線鐵路沿線景點也不容錯過，像是望古車站，車站周邊保有自然山林風貌，從車站步行約10分鐘即可抵達秘境般的望古瀑布，是避開人潮、親近水岸的絕佳私房景點；而來到嶺腳車站，可探訪嶺腳寮古道石階梯步道與嶺腳瀑布，沿著老街巷弄緩步前行，感受在地文化與慢活魅力。

最後搭上平溪線火車前往終點的菁桐車站，欣賞日式木造結構的古蹟車站，車站旁的選洗煤廠遺址靜靜矗立鐵道邊，懷舊氛圍彷彿穿梭過去與現在。現在是親近山林與擁抱綠意的最佳時機，無論是親子出遊、長輩踏青，或是旅人探訪山城秘境，平溪線串連的美景與人文故事，為旅程添上難忘的回憶與驚喜！更多旅遊資訊，請至「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

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