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新北「春日限定美景」荷花綻放！板橋新海濕地 攝影打卡點大公開
迎接明朗的春日五月天，新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地迎來今年首波荷花盛開，粉嫩花朵在翠綠荷葉間綻放，宛如天然畫布鋪展眼前。清晨與傍晚時分，陽光與霞光灑落荷塘，雨珠輕落葉面，更添靜謐詩意，吸引不少旅人前來賞花、拍照，希望紀錄春季限定美景。
新海濕地為大漢溪人工濕地系統的一部分，不僅是市區難得的賞景秘境，也肩負水質淨化與生態復育任務。荷花的根系能有效吸附與分解水中污染物，是天然的水質淨化幫手。目前花況集中在新海二、三期人工濕地，預計花期將持續至六月，最佳賞花時段為早上9點至11點，光線柔和、色彩飽和，是攝影取景的黃金時機。
若想深入探索人工濕地的奧秘，建議安排前往大漢溪濕地生態廊道導覽中心參觀。導覽中心位於華江橋下河濱公園內，設有定時導覽與環境教育活動，適合親子、學校及生態愛好者預約體驗，從中了解濕地的多重功能與保育價值。
交通方面，民眾可搭乘公車310、307、810、857、786至「板橋國中」或「板橋435藝文特區」站下車，步行經新月橋即可抵達新海二期濕地；也可從四汴頭越堤道或湳仔溝橫移門進入，沿大漢溪自行車道步行約15分鐘至新海三期濕地。更多導覽資訊與預約，可至高灘處官網查詢，或電洽導覽中心(02)2250-5958。
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