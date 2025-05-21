秘境咖啡廳有賣「牛肉麵」！科技大樓站美食推薦　日式「水信玄餅、最中餅」都點得到

每天為五斗米折腰辛苦工作，但心總是會飛到遠處的國度，雖然平日沒辦法出國，但在台北就有很多日式氣氛的餐廳，這次趁到母校國北師看草間彌生展，一探藏在小巷的秘境咖啡廳，讓你秒飛京都，不但能放空品嚐手作甜點，還能吃得溫暖牛肉麵，就在～浮生避難所

台北老宅咖啡廳 浮生避難所訂位/怎麼去？

浮生避難所位置雖然很隱密，但其實想來交通非常方便，從捷運科技大樓站過來不用5分鐘，車站後先走到和平東路後右轉，看到蛋白盒子後走進左邊的小巷，走到底再左轉即可輕鬆抵達。因為餐廳位置有限，建議來之前先私訊他的IG訂位，很開心前一天訂還有位子私訊，能脫離世俗避難片刻～

台北日式咖啡廳 穿梭巷弄 一秒置身京都町家

媲美大稻埕的春花秘境，真的會很難以想像轉進小巷居然有這麼美的餐廳，藏在老公寓的一樓，還沒進去餐廳光院子就非常有味道，使用大量的木頭元素和綠色植物營造古色古香的氣氛，還有一角面對小庭園的日式座椅，彷彿開啟任意門來到京都町家，也很有之前的去奈良茶の湯的味道～

這裡用餐時間為二小時，內部分成三種不同風格的座位區，除了我最喜歡的日式榻榻米區，還包含大門旁的獨享座位、以及裡面的自然系綠意空間，如果不習慣脫鞋或盤腿坐的朋友也不用擔心。

餐廳也結合了藝術展示，定期會跟不同的藝術家合作，舒服用餐之餘，也別忘了細細欣賞牆上的可愛插畫和小飾品，讓你身心都可以獲得食糧～

浮生避難所菜單menu

這裡鹹食、甜點都有供應，低消一人200元，沒收服務費，雖然氣氛很日式，不過鹹食主打中式麵食，平日有紅油炒手和小滷拼盤，三、六、日多了人氣的牛肉麵，甜點選擇相比更多樣，想吃日式的水信玄餅、最中餅，融入台灣味的蜜香紅茶巴斯克、誘人的炙燒生乳酪，或是經典的義式提拉米蘇、布丁都沒問題。

搭配的飲料除了咖啡、台灣好茶，怕晚上太High有無咖啡因的花果茶，想微醺一下也提供精釀啤酒和多種名字很有趣的獨家調酒。※記得喝酒不開車，開車不喝酒

木槿野莓果茶

對咖啡因敏感的我點了花果茶，服務人員很貼心提供兩個杯子，第一沖已經先泡好另外裝盛，喝完還可以再續沖一次，融合著洛神、蘋果、玫瑰的微酸甜滋味，熱熱的喝非常舒服，如果飲料喝完，旁邊也有開水可以自己取用。

來浮生避難所必吃好菜推薦

咱家牛肉麵

這次星期六來剛好有牛肉麵，一碗料好實在，牛肉給的多又大塊，旁邊搭配滷的很入味的白蘿蔔，光看就覺得很好吃，而且服務人員看我們只有點一份鹹食，就主動提供小碗，真的超貼心的。

牛肉麵是紅燒湯頭，夠味又不會太油膩，喝起來很順口，麵條是帶點咬勁的手打麵，吃起來相當涮嘴，加上厚切的大塊牛肉，讓人不自覺的一口接一口，好滿足阿～

吃完牛肉麵，換期待的甜點接力，它的甜點每種感覺都很吸引人，不過肚量和口袋有限，先把招牌的水信玄餅和最愛的茶口味蛋糕點下去，在洋溢日式氣氛的環境下，不說真的會以為自己置身在京都～

避難最中餅

一份有兩種口味，有加入鮭魚卵、鹹蛋黃、起司的鹹口味，以及鮮奶油、伯爵紅茶葉、卡士達醬的甜口味，讓傳統日式甜點增添了創意滋味，外層美美米餅口感香酥，咬下能感受多層次的好味道。

鏡花水月信玄餅

水嫩嫩的外觀中藏了一朵夢幻的粉紅鹽漬櫻花，單吃是酸甜中帶著一絲微鹹，接著再跟黃豆粉和黑糖蜜一起品嚐，多了迷人黑糖與黃豆粉香氣，讓人一瞬間有置身日本的錯覺～

蜜香紅茶巴斯克蛋糕

融入台灣有名的蜜香紅茶，光看蛋糕色澤就知道茶下的很夠，吃起來口感相當綿密，舒服的甜中交織著蛋糕香氣與清新茶香，每吃一口嘴角都不禁揚起幸福的微笑。

科技大樓站餐廳 浮生避難所好吃推薦嗎？

感謝格友介紹，才能發現這間超隱密的台北老宅咖啡廳，不但氣氛超棒，餐點也非常有水準，在裡面開心的跟朋友談天、品嚐美食，兩小時咻一下就過去了，真的就跟店名一樣，想暫時脫離俗世的憂煩，來這裡就對了！

地址：台北市大安區和平東路二段283巷4弄5號

營業時間：11:00–19:00 (週一公休)

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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