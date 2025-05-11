雙溪老街、雙溪市場吃吃喝喝，順遊一旁的三忠廟及渡船頭遺址

周休假日就是要出門走走的Ann榜哥全家，這次就臨時決定要來我們都從未來過且真的很陌生的”新北雙溪”吃喝玩樂！在雙溪街上走走、到雙溪零售市場吃美食、再順訪一旁三忠廟旁的老式建築，到林益和堂中藥店、渡船頭遺址走走，雙溪半日遊真的挺愜意！

雙溪老街.市場-交通位置

雙溪市場、雙溪老街都算鄰近雙溪車站，若有要來雙溪老街、雙溪市場吃吃喝喝的朋友，搭乘火車來到雙溪車站會比較方便，因為開車前來這的朋友，雙溪火車站旁的停車場絕對找不到位子停車，而當地居民大多都是臨停在路邊白線內或是自家門口，千萬不要隨意亂停車而影響交通，警察巡邏都挺頻繁的喔！別跟自己的荷包過不去啊！

雙溪市場美食

阿娥雞捲

位在雙溪車站正對面的阿娥雞捲，雞捲都是純手工製作，用料實在，內餡有芋頭、洋蔥、豬絞肉等，而除了賣雞捲以外，還有賣豬腳、香腸、貢丸等。這天我們來到阿娥雞捲就直接買了兩條雞捲(一共100元)來品嘗，不論是熱熱吃還是冷了再吃都很不錯！

阿娥雞捲

營業時間：06:00-13:00(周一休)

營業地址：新北市雙溪區中華路93號

營業電話：02-2493-2811

阿桃越南小吃

Ann是個超愛吃越南生春捲的人，經過雙溪中華路上看到這家阿桃越南小吃，網路查看評價挺不錯，不時都可以看到客人內用外帶，不免就走進去向店家點了一份”越南手卷”。 阿桃越南小吃的餐點選擇的很多樣，有麵類、涼拌類、飯類、湯品、點心等等，價位不算貴，重點要說用料實在！這天我們買了一份”越南手卷”，內有4捲，一整個嚇到榜哥，榜哥以為我是買兩份！且要說手卷的醬料調配的很特別，別於一般的魚露味偏重的味道，還加 了蘿蔔絲等來調配喔！

阿桃越南小吃

營業時間：07:00-17:00(周三休)

營業地址：新北市雙溪區中華路42號

營業電話：0989-242-731

海山餅店

在雙溪街上這家海山餅店也是挺有名，除了有賣不少的糕餅之外，最有名的就是他們的”寒天布丁蛋糕”，據說蛋糕的食材主要是寒天、麵粉及新鮮的雞蛋所製作而成，口感綿密且不會過甜，而這天我們本來也是要來朝聖買寒天布丁蛋糕，但店家說要再等1個小時才會出爐，於是只好忍痛放棄！

海山餅店

營業時間：08:30-18:30(周一休)

營業地址：新北市雙溪區中華路2號

營業電話：02-2493-1319

宜福餅店-肯尼叔叔營養三明治

每日都有限量的肯尼叔叔營養三明治，用料實在價格也很實在！每條35元，3條100元。除了有營業三明治可以買之外，也還有其他口味眾多的麵包可以挑選。肯尼叔叔營養三明治的麵包都是現點現炸，所以需要花的時間等候，內餡有小黃瓜、番茄、火腿、滷蛋及沙拉醬，平日上午限量100條、下午也是限量100條，僅假日才會有250條且售完就沒囉！

宜福餅店-肯尼叔叔營養三明治

營業時間：平日07:00-13:00 14:30-18:30 假日07:00-18:30(周一休)

營業地址：新北市雙溪區太平路41號

營業電話：0935-386-017

蕭惜合 粿-草仔粿

蕭惜合 粿，有賣草仔粿、蘿蔔糕、芋仔糕、芋粿巧等，但最夯的末就是每手工現包的草仔粿，口味有菜脯絲、紅豆、綠豆以及不包，想要買來吃的朋友可是要早點到，很多熱門品項賣完就沒囉！這天排隊排了20分鐘有，買了5顆菜脯絲的草仔粿及1顆紅豆草仔粿，另外在買了1盒芋粿巧，真要說草仔粿真的很Q彈，但整體的口味是偏甜，紅豆的草仔粿吃多會覺得有點甜膩，但菜脯絲的草仔粿甜鹹甜鹹的口感，還算不錯！

蕭惜合 粿-草仔粿

營業地址：新北市雙溪區雙溪市場乙9攤

營業電話：02-2494-2859

市場魯肉飯-蔡記小吃

市場魯肉飯的餐點選擇就是一般的麵攤，有麵類、魯肉飯、貢丸湯、豬血湯等，以及各式滷味小菜等，而這天在市場魯肉飯，我們點了餛飩麵、魯肉飯、乾麵、豬血湯等，價位只要200元有找，重點是老闆娘真的是親切又熱情，看著全家最嬌小的檸檬妹在吃魯肉飯，還貼心的在提供湯匙給她使用，Ann和阿珠姐(我婆婆)挺喜歡他們家的豬血湯，豬血挺大塊，湯頭還帶點淡淡的沙茶味，整體來說我們都還蠻喜歡他們家的餐點喔！

市場魯肉飯

營業地址：新北市雙溪區雙溪市場內

雙溪景點

雙溪打鐵舖

台灣的打鐵店真的所剩不多，Ann和榜哥的印象中在南部也是少數幾家還存在的打鐵舖，畢竟這傳統技藝是真的需要技術傳承也真的不容易，但是在雙溪街上也還有一間百年打鐵舖！裏頭充滿許多懷舊氛圍，每樣刀具都是出自老師傅純手工製作，但因為老師傅已過世所以不再產出了，目前所販賣的都是老師傅的遺作，每賣一件就少一件的刀具，真希望這間百年打鐵舖能延續下去。

雙溪打鐵舖

營業時間：09:00-17:00

營業地址：新北市雙溪區中華路7號

營業電話：02-2493-1111

三忠廟

三忠廟又稱三公廟，是全台唯一主祀文天祥、陸秀夫、張世傑的廟宇，而三忠廟自古就是雙溪這邊民眾的信仰中心，香火鼎盛，廟內除了三忠公為主神外，並還有奉祀有三代祖師、天上聖母、關聖帝君、關漳聖王、延平郡王、觀音佛祖等。

三忠廟

開放時間：05:00-12000

地址：新北市雙溪區長安街路15號

電話：02-2493-3327

林益和堂中藥店

位在雙溪老街上的林益和堂中藥店，是雙溪百年中藥店店，西式洋樓設計的建築中，還帶有古典的色彩，整體外觀美輪美奐，目前後代以傳承到第四代。而現在店內還是可以看到它們保留傳統的磨藥器具，老闆很熱情親切，會不斷的推薦自家招牌，像是自清朝時代傳承下來的「祖傳八仙果」與「橄欖」等！這天我們就買了榜哥最愛吃的八仙果、陳年黑橄欖以及一瓶酸梅湯。

林益和堂中藥店

營業時間：09:00-21:00(周一週二休)

營業地址：新北市雙溪區長安街3號

營業電話：02-2493-1333

雙溪匯流處

位在老街尾端附近會有個指引牌告知”雙溪匯流處”，全家人不免就好奇著是哪雙溪？原來雙溪匯流處指的就是牡丹溪以及平林溪這兩溪的交會處。在這就好像來的小公園，一旁還有個涼亭-福匯亭，且大樹下還有個大大的石頭寫著”渡船頭，在這不時也能看到火車經過喔！

雙溪渡船頭遺址

老街的最尾端就是雙溪渡船頭遺址，雙溪渡船頭可是當時淡蘭古道的重要關口，大小貨船與客船順著溪流運送貨物，也有往來台北或是宜蘭的旅客在此休息，養精蓄銳後隔天再出發前往目的地。因此渡船口前的長安街，可是聚集了許多各式各樣的商家。而現今也因為大量人口移出雙溪前往外地工作，雙溪街上沒有像以前商家林立，多了是一份的寧靜感，渡船口則成為現今一個重要的遺址。

雙溪老街-周邊景點

來到雙溪老街後，覺得猶未盡的朋友，也還能再安排南下到福隆舊草嶺隧道騎乘自行車或是在福隆車站這附近繼續品嘗小吃美食；也可以安排北上再到三貂嶺生態友善隧道（請記得一定要線上預約）、猴硐貓村、瑞三鑛業整煤廠走走，也可以到瑞芳車站的瑞芳美食廣場吃吃喝喝，再到九份看看夜景都是挺不錯的安排喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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