快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

假日爽嗑松葉蟹腳！ 人氣Buffet敘日「美牛嘉年華」 ５月加碼「繳稅單省錢吃到飽」餐費現折300元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

一年一度的五月繳稅季又到了！　南港超人氣Buffet敘日全日餐廳聽到納稅人的心聲，自5/1至5/31推出「繳稅不心碎」限定優惠，平假日午、晚餐餐期至敘日全日餐廳用餐，持今年度任一繳稅單據，即可享同組訂位每人餐費現折300元。除了暢享本季主題「美牛嘉年華」主題菜色，於平日加碼生食級干貝、蒸烤牡蠣，或假日加碼生蠔料理、松葉蟹吃到飽

台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

坐落南港車站的台北六福萬怡敘日全日餐廳，除多款道地異國料理與澎湃奢華海鮮餐檯外，本季期間限定主題「肉食慶典：美牛嘉年華」與美國肉類出協會合作，提供包含Buffet經典必吃的美式爐烤牛、蔥花照燒牛肉Pizza、酸湯泡椒牛肉、炙燒和牛握壽司、黑松露奶油燉牛肉、波隆納和牛肉醬義大利麵、烈日生燙牛肉湯、與假日限定的鐵板蒜香火焰骰子牛等8大美味佳餚。

台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

另外，還有主廚推薦必吃異國美饌，暢飲清爽柏克金啤酒與各式飲品，品嚐經典烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等，加碼再升級澎湃海鮮餐檯，不分平假日都能暢吃北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣，假日再享生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳無限吃到飽。

台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

不畏繳稅季來臨，敘日全日餐廳Buffet於5月份不分平假日、午晚餐祭出「繳稅不心碎」活動，凡出示今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、113年所得稅額試算通知書等，每人現折餐費300元，最多可8人同享優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

Buffet 吃到飽 敘日 松葉蟹

相關新聞

原肉現切超高CP值！新北板橋「TNT美式炭烤牛排」高評價分店 吃過就回不去的真炭烤美式牛排

的真炭烤美式牛排　

新北夜間秘境花園！ 「2025新北河濱蝶戀季」5／10登場 走入花海與光影交織的初夏奇境

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府高灘地工程管理處主辦的年度活動「2025新北河濱蝶戀季」將於05/10~05/25在板橋蝴蝶公園盛大展開。今年以「初夏奇境」為主題，融合自然花海、互動藝術、靜動態演出

假日爽嗑松葉蟹腳！ 人氣Buffet敘日「美牛嘉年華」 ５月加碼「繳稅單省錢吃到飽」餐費現折300元

假日爽嗑松葉蟹腳！ 人氣Buffet敘日「美牛嘉年華」吃到飽 加碼「繳稅單優惠」餐費折300元

500元在六張犁從早吃到晚，在地人激推 5 間六張犁銅板美食！

說到台北大安區的美食熱區，大家可能會先想到通化街或師大夜市，但其實六張犁這塊低調的小天地，藏著不少高CP值的隱藏版美味。這天RG特派員決定用500元挑戰從早餐一路吃到宵夜，五家六張犁銅板美食踩點成功，不只吃得飽還超有滿足感！

「錦安市場昭和町」復古市集老茶老酒統統有！限時送來店禮，加碼抽現金

想要體驗穿越時光的樂趣嗎？台北永康街附近的「昭和町文物市集」（原錦安市場）即將在5月3日至5月10日舉辦「溫馨五月・漫步昭和町」活動，這座市場自民國74年起經營至今，販售各式古玩、老字畫、陶瓷器、老茶及復古小物，充滿濃濃的昭和氛圍。漫步其中，可以看到舊唱片、懷舊海報、農具、老雜誌等，每一件商品都有著獨特故事，讓旅人們仿佛走進1940至1950年代的台灣街頭，回顧那段歷史的記憶。

趕快衝一波！內湖草莓甜蜜大爆發中

【旅奇傳媒/編輯部報導】甜蜜延長賽持續進行中，週末就來一場「莓」好旅行！台北內湖誰說草莓季只能在冬天？受惠於氣候，今年的內湖草莓季一路甜到5月，還沒採到草莓的你，現在就是最後一波甜蜜時機！ 不論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。