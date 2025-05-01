假日爽嗑松葉蟹腳！ 人氣Buffet敘日「美牛嘉年華」 ５月加碼「繳稅單省錢吃到飽」餐費現折300元

一年一度的五月繳稅季又到了！ 南港超人氣Buffet敘日全日餐廳聽到納稅人的心聲，自5/1至5/31推出「繳稅不心碎」限定優惠，平假日午、晚餐餐期至敘日全日餐廳用餐，持今年度任一繳稅單據，即可享同組訂位每人餐費現折300元。除了暢享本季主題「美牛嘉年華」主題菜色，於平日加碼生食級干貝、蒸烤牡蠣，或假日加碼生蠔料理、松葉蟹腳吃到飽！

台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

坐落南港車站的台北六福萬怡敘日全日餐廳，除多款道地異國料理與澎湃奢華海鮮餐檯外，本季期間限定主題「肉食慶典：美牛嘉年華」與美國肉類出協會合作，提供包含Buffet經典必吃的美式爐烤牛、蔥花照燒牛肉Pizza、酸湯泡椒牛肉、炙燒和牛握壽司、黑松露奶油燉牛肉、波隆納和牛肉醬義大利麵、烈日生燙牛肉湯、與假日限定的鐵板蒜香火焰骰子牛等8大美味佳餚。

台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

另外，還有主廚推薦必吃異國美饌，暢飲清爽柏克金啤酒與各式飲品，品嚐經典烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等，加碼再升級澎湃海鮮餐檯，不分平假日都能暢吃北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣，假日再享生蠔料理與鮮甜松葉蟹腳無限吃到飽。

台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

不畏繳稅季來臨，敘日全日餐廳Buffet於5月份不分平假日、午晚餐祭出「繳稅不心碎」活動，凡出示今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、113年所得稅額試算通知書等，每人現折餐費300元，最多可8人同享優惠。

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