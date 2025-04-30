趕快衝一波！內湖草莓甜蜜大爆發中
【旅奇傳媒/編輯部報導】甜蜜延長賽持續進行中，週末就來一場「莓」好旅行！台北內湖誰說草莓季只能在冬天？受惠於氣候，今年的內湖草莓季一路甜到5月，還沒採到草莓的你，現在就是最後一波甜蜜時機！
不論是爸媽想讓孩子放電、情侶想拍美照，或是想和好友享受一場悠閒小旅行，內湖草莓園都是你城市中最方便的選擇：車程只需30分鐘，就能從都市轉換到香氣四溢的溫室果園，彷彿瞬間踏入一座莓好秘境。
甜不夠？DIY＋創意料理接力登場！
除了採草莓，還有超人氣 DIY 手作體驗與草莓創意美食等著你！
• 草莓果醬 DIY
• 草莓盆栽 DIY
• 草莓舒芙蕾鬆餅
• 草莓繽紛披薩
• 草莓盆栽蛋糕
讓你從「採」到「吃」都充滿驚喜，還能親子共創甜蜜回憶，旅程豐富度直接升級！
雨天也不怕！溫室採果照樣玩
擔心天氣掃興？內湖草莓園幾乎全面採用溫室栽種，不論晴雨，照樣能開心採果、拍照、吃甜甜！
一鍵預約草莓行程，週末立刻出發！
農遊超市 Farmtour_Market 已規劃好2025內湖草莓體驗行程，橫跨白石湖休閒農業區、大湖街、安泰街等熱門區域，精選7家特色農場、12條以上體驗行程，包括：
• 莓圃休閒農園
• 大崙頭草莓園
• 白石森活有機農場
• 美麗田農園 Farmily
• 東林休閒農園
• 內湖休閒農園
• 清香休閒農場
現在就上農遊超市官網一鍵預約，甜蜜草莓週末等你出發！
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