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新北夜間秘境花園！ 「2025新北河濱蝶戀季」5／10登場 走入花海與光影交織的初夏奇境

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圖：新北市政府水利局／提供
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夜空下閃耀繽紛色彩的蝴蝶公園，成為板橋區奇幻打卡地標（圖：蝶戀季歷史畫面）。　圖：新北市政府水利局／提供
夜空下閃耀繽紛色彩的蝴蝶公園，成為板橋區奇幻打卡地標（圖：蝶戀季歷史畫面）。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府高灘地工程管理處主辦的年度活動「2025新北河濱蝶戀季」將於05/10~05/25在板橋蝴蝶公園盛大展開。今年以「初夏奇境」為主題，融合自然花海、互動藝術、靜動態演出與夜間光影體驗，打造六大特色展區，邀請市民走入蝴蝶公園的綠意中，展開一場如夢似幻的奇境之旅。

▲展區綻放共15種蜜源植物、常綠灌木及台灣特有種，從左至右依序為蜀葵、醉蝶花、單幹蕾絲金露花、冇骨消。　圖：新北市政府水利局／提供
▲展區綻放共15種蜜源植物、常綠灌木及台灣特有種，從左至右依序為蜀葵、醉蝶花、單幹蕾絲金露花、冇骨消。　圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）處長黃裕斌表示，「2025新北河濱蝶戀季」以象徵城市與自然共生的「雙棲蝴蝶」為靈感，運用數萬盆蜜源花卉與灌木妝點，讓展區搖身一變成總面積約3,100平方公尺的大型雙蝶花海景觀，成為新店溪畔旁最奇幻的地景。今年也首度將台灣原生植物「冇（ㄇㄡˇ）骨消」搬入展區，象徵蝴蝶公園對在地生態的守護精神，搭配蜀葵、醉蝶花、大波斯菊、鼠尾草、情人菊、孔雀草、春不老、一串紅、紅毛莧、黃金金露花、單幹蕾絲金露花、麝香木、球型木麻黃、球型杜鵑花共15種蜜源花卉及常綠灌木，共同譜出一幅繽紛、立體又充滿生命力的自然美景。

▲《如蝶翩翩》由王宏亨與隈研吾設計，展現蝴蝶振翅姿態及靈動之美（模擬圖）。　圖：新北市政府水利局／提供
▲《如蝶翩翩》由王宏亨與隈研吾設計，展現蝴蝶振翅姿態及靈動之美（模擬圖）。　圖：新北市政府水利局／提供

「2025新北河濱蝶戀季」有別以往，從裝置藝術到表演內容皆呼應蝴蝶公園「共融、共榮」的理念，更是緊扣「初夏奇境」主題，打造人、自然與藝術共好的沉浸式奇境體驗。園區內設置兩大互動藝術裝置，《如蝶翩翩》由 BERLIN DESIGN AWARDS 銀獎得主王宏亨與隈研吾設計比賽最優秀獎得主王品淮攜手打造，以布、木作、鐵件構成蝴蝶造型的裝置，展現蝶舞靈動之姿；《幻影泡泡》則透過多顆大型不倒翁球體結合拍打變色技術，營造如童話般奇幻的打卡熱點。

▲由新北在地「翔絮芭蕾舞團」帶來蝶舞翩翩的開閉幕演出。　圖：翔絮芭蕾舞團／來源
▲由新北在地「翔絮芭蕾舞團」帶來蝶舞翩翩的開閉幕演出。　圖：翔絮芭蕾舞團／來源

05/10~05/11開幕週末更將迎來「蝶戀音樂會」，由新北在地的翔絮芭蕾舞團領銜，舞者化身花蝶仙子，在花海中翩然起舞，融合芭蕾、現代與民俗舞蹈，展現初夏生命力。更邀請人氣歌手魏如昀、電豎琴演奏家蘇珮卿與長笛創作者曹力文（長笛姊姊）輪番演出，隔日則由「因為手碟」、阿卡貝拉團體「SONAR 聲吶」接力登台，帶來兩日連續不間斷的視聽饗宴。活動現場更有泡泡秀、行動雕像穿梭花海，搭配奇漾手作坊 DIY 課程與夢夏市集，邀請大小朋友一同用五感探索初夏奇境，共創活動美好回憶。

▲「新北河濱蝶戀季・初夏奇境」展區配置圖。　圖：新北市政府水利局／提供
▲「新北河濱蝶戀季・初夏奇境」展區配置圖。　圖：新北市政府水利局／提供

誠摯邀請大家05/10~05/25期間，蒞臨蝴蝶公園，漫步在蝴蝶翩翩飛舞的初夏奇境，感受初夏陽光、花香與藝術光影交織的美好。欲了解更多活動詳情，請密切關注「新北水漾」臉書粉絲專頁。

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