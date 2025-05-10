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金山萬里新景點！ 「Time奶奶樹屋咖啡樂園」低消100元的不限時親子樂園 樹屋喝咖啡吃鬆餅、近距離與動物互動

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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萬里又有新景點囉～來自花蓮Time奶奶在萬里定居開店了，入場免門票只要低消100元就可以近距離與動物互動，還有樹屋可以休憩喝咖啡，旁邊還有沙坑、溜滑梯等遊樂設施，是小朋友放電好所在，園區不大就像小型動物園，最新消息水豚君生寶寶了，想要看水豚寶寶來這就對了，尤其是還有小朋友最愛的兔子，也完全不怕人超親人的，園區不僅提供免費停車場，入園還不限時，適合親子共遊好去處。

Time奶奶樹屋有三寶，羊奶、鬆餅霜淇淋，走過路過，千萬不要錯過。

入園不收門票，每人低消100元就可以參觀樹屋樂園，且不限時想待多久就待多久。

門口有賣牧草跟紅蘿蔔，只要50元就可以近距離餵食與動物互動。

除了Time奶奶還有G公公有賣炸物和點心喔～

其中我最愛的就是園區內的樹屋，旁邊佈滿樹枝，感覺真的在樹上休憩，相當愜意～影片分享

美式咖啡100元，比利時小鬆餅100元，就可以大自然環境下用餐，隔外放鬆，舒壓。

還有提供小朋友的書籍，到處都可以閱讀。

溜滑梯、沙坑區等兒童遊樂設施。影片分享

四周都有小動物可以餵食與互動。

最新DM，實際DM以店家為主，價位從80-150元平價美食。

大人小孩都玩的不亦樂乎。

園區內有兩隻水豚君，一隻叫香香，一隻叫臭臭。最近剛生寶寶，總共生了四隻圍繞在媽媽旁邊，超可愛的～影片分享

這裡的動物都不怕對方， 不管水豚君、 山羊、小兔子、科爾鴨鴨都可以和睦相處。

園區內到處都有座位可以休憩用餐。

我們在此度假一個愉快的周末假期。

很開心萬里又多一處親子共遊好所在，有機會來萬里，再來找TIME奶奶喝羊奶咖啡吃鬆餅喔～

Time 奶奶·樹屋咖啡樂園

地址：新北市萬里區大鵬里加投路18-5號

營業時間：09:30-18:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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