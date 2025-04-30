「錦安市場昭和町」復古市集老茶老酒統統有！限時送來店禮，加碼抽現金

想要體驗穿越時光的樂趣嗎？台北永康街附近的「昭和町文物市集」（原錦安市場）即將在5月3日至5月10日舉辦「溫馨五月・漫步昭和町」活動，這座市場自民國74年起經營至今，販售各式古玩、老字畫、陶瓷器、老茶及復古小物，充滿濃濃的昭和氛圍。漫步其中，可以看到舊唱片、懷舊海報、農具、老雜誌等，每一件商品都有著獨特故事，讓旅人們仿佛走進1940至1950年代的台灣街頭，回顧那段歷史的記憶。

2025-04-30 11:00