「錦安市場昭和町」復古市集老茶老酒統統有！限時送來店禮，加碼抽現金
想要體驗穿越時光的樂趣嗎？台北永康街附近的「昭和町文物市集」（原錦安市場）即將在5月3日至5月10日舉辦「溫馨五月・漫步昭和町」活動，這座市場自民國74年起經營至今，販售各式古玩、老字畫、陶瓷器、老茶及復古小物，充滿濃濃的昭和氛圍。漫步其中，可以看到舊唱片、懷舊海報、農具、老雜誌等，每一件商品都有著獨特故事，讓旅人們仿佛走進1940至1950年代的台灣街頭，回顧那段歷史的記憶。
錦安市場「溫馨五月」市集四重好禮，購物還有機會抽好康驚喜連連
為了讓更多人感受昭和町的魅力，現在活動期間特別推出「四大」優惠：第一重，凡來店即贈精美小禮物一份，數量有限送完為止；第二重，單筆消費不限金額，即可領取摸彩券一張；第三重，只要現場說出世大運的比賽日期與內容，還能加碼獲得現金摸彩券；第四重，外籍旅客出示護照或外國身份證明文件，即可免費領取200元消費券！活動最高潮，5月10日下午2點，將現場抽出豐富大獎，讓民眾逛市集同時享受抽獎樂趣。
台北懷舊小旅行，體驗昭和町的時光記憶
本次「溫馨五月・漫步昭和町」活動於台北市大安區永康街60號舉行，市場平日營業時間為14:00至21:00，活動期間則提早從11:00至19:00，方便大家白天慢慢逛市集、挖寶尋奇。無論你是收藏愛好者、文青旅人，或是喜愛復古風情的朋友，都不容錯過這場懷舊之旅。快來台北昭和町，挖掘老時光的美好，讓五月的陽光裡充滿歷史溫度與驚喜回憶！
錦安市場「溫馨五月・漫步昭和町」
地點：臺北市永康街60號
營業時間：週一～週日14:00-21:00
活動時間：2025/05/03（六） - 2025/05/09(五)11:00 ~ 19:00；2025/05/10 (六) 14:00 抽獎
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