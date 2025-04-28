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可以帶媽媽去看了！士林官邸「孤挺花展」浪漫登場，搭捷運就能輕鬆拍美

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／公園處提供
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準備迎接母親節浪漫氛圍，2025士林官邸「孤挺花展」於即日起起盛大登場，至5月18日止，民眾可搭捷運、公車輕鬆抵達新蘭亭，免費賞花不怕荷包失血！現場展示近20種風姿各異的孤挺花品種，從紅、白、粉到雙色嵌紋，還有人氣爆棚的「紫蝶」與夢幻的「雪山」，搭配彩色海芋、繡球花等春日限定花卉，打造打卡絕美秘境，雨天也不怕，室內展區一樣繽紛繼續拍！

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士林官邸春夏必看花卉展！打卡水上鏡影＋倒懸花藝超吸睛

本次展覽特別設計14座以孤挺花為主題的花台，融合異材質花器與自然素材，呈現春日限定的藝術美感。更結合中式庭園意象，水面鏡射與倒懸花藝巧妙呼應，象徵春天的生命力延展。除了拍照打卡，還能近距離欣賞花瓣珠光與色彩漸層之美，絕對讓花迷拍到停不下來。

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2024彩葉草冠軍登場！11品種繽紛登場掀起IG熱潮

除了孤挺花主秀外，展場也藏有另一亮點—彩葉草，共展出11品種，其中「桃樂絲」榮獲2024台灣花卉票選冠軍，「喜鳳凰」更拿下日本花卉大獎！色彩從深紫、粉橘到亮黃，層次堆疊如同花毯，成為最具話題性的佈景配角。趁春光正好，帶上媽媽一起來趟士林官邸花之旅，留下最繽紛的親子回憶吧！

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士林官邸 展覽 母親節 秘境 賞花

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