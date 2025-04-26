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板橋「黃石市場」睽違5年重磅回歸，27家攤位進駐「限時領取折價券」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自板橋黃石YellowStone臉書粉專
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板橋在地經典「黃石市場」歷經五年大改造，終於在4月25日盛大試營運！原創於民國59年的黃石市場，一度於109年熄燈遷至中繼市場，如今全面升級回歸，不僅保有熟悉的老味道，更以現代設計、整潔環境與新潮風格，顛覆你對傳統市場的想像。15家熟食與12家鮮食攤位齊聚，包括蔬果、肉品、海鮮與南北雜貨，更有滷味、甜點、炸物等讓人食指大動的美食選項，從早到晚都能大啖美味。

圖／取自板橋黃石YellowStone臉書粉專
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圖／取自板橋黃石YellowStone臉書粉專
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黃石市場位於板橋區北門街11號，鄰近捷運府中站，步行僅約3分鐘，交通便利。市場每日開放時間為早上7點至晚上7點，試營運期間（4月25日至4月29日）更推出限時限量「黃石專屬折價券」活動，現場掃描QRCode即可領取，使用期限至5月11日止，吸引不少老顧客回流、新朋友嘗鮮。

圖／取自板橋黃石YellowStone臉書粉專
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此次改造不僅提升硬體設施，更強調「新舊融合」的轉型精神。從光影玻璃窗設計、文青風入口招牌到美感十足的地下停車場指標，每個角落都展現用心巧思。黃石市場不再只是採買生鮮的地方，更成為板橋人心中的潮流新地標。快來感受不一樣的市場魅力，重新認識這座滿載回憶與創新的地方！

圖／取自板橋黃石YellowStone臉書粉專
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文青 海鮮 滷味 炸物 熄燈

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