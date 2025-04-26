板橋「黃石市場」睽違5年重磅回歸，27家攤位進駐「限時領取折價券」

海拔670公尺的竹子湖，是因火山熔岩噴發而形成的堰塞湖，四周被大屯山、七星山和小觀音山環繞。這裡土壤肥沃、泉水純淨，再加上終年雲霧繚繞，孕育出優質的稻米、高冷蔬菜與觀賞花卉。竹子湖不僅享有「海芋之鄉」的美譽，每逢花季，各大生態農園更會以自家新鮮蔬果入饌，推出色香味俱全的繽紛美食，令人流連忘返。

2025-04-19 09:00