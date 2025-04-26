神遊日本嚐昭和風日式拉麵！士林站美食推薦「荷麵亭」道地超夠味、免費加湯加麵

身為士林地頭蛇的我，不時會探尋四周美食，光捷運士林站周邊就超多選擇的，不論想吃火鍋、日本料理、早午餐、甜點都沒問題，上次吃過特別的韓韓風義大利麵的金孫韓廚，這次改來神遊日本，一嚐道地日式拉麵，就在～荷麵亭士林店。

士林站拉麵店 荷麵亭怎麼去？

荷麵亭是人氣士林拉麵店，除了士林本店之外，北投還有一個分店，位置就在捷運士林站二號出口旁，外觀充滿濃濃日式風，不說真的回以為自己在日本，它不提供訂位，若客滿可先在紅龍外的椅子坐著等候，因為拉麵大家都吃滿快的，一般不用等太久(附近還有金孫韓廚、隱咖哩等多間餐廳，是覓食的好地方！)。

店內也非常有fu，貼滿懷舊海報，洋溢濃濃的日式昭和風情，就很像日劇中常會看到的場景，座位數不多，以面對開放式廚房的板前區和兩張二人座。

椅子底下有貼心設置放包包的籃子，若想要喝水也可以自己取用。

荷麵亭菜單menu

店內主打日式拉麵，有招牌的濃厚豚骨、經典味噌、淡麗正油等六種湯頭選擇，湯頭風味有無辣度皆有詳細說明，想更多料有單點配菜，也有唐揚炸雞、可樂餅、紫蘇蝦餅、龍蝦沙拉等開胃小菜和炸物，飲料以冷藏櫃中的汽水、茶飲為主，想要微醺一下有特色啤酒可以點用。

入座有詳細的用餐須知，低消是一人一碗拉麵，不收服務費，提供加麵兩次，不限次數的加高湯(想加麵吃到一半時就可先將號碼牌放在吧台上)，為保持麵的口感不提供打包服務，因安全考量也不接待12歲以下的孩童。

飲料我點了一瓶冰淇淋汽水，就是瓶裝汽水，微刺激的氣泡感中是冰淇淋的香氣，甜度剛剛好很舒服，讓人有回到童年的感覺～

廣島炸牡蠣/紫蘇蝦餅

吃拉麵前先來兩個誘人炸物，回味一下廣島炸牡犡，雖然炸得有點焦，不過咬下去依然保有爆漿口感，可以好好享受大海濃縮的鮮味，再來吃吃別家沒有的紫酥蝦餅，再蝦餅上多了一片紫蘇葉，咬下不但外酥內Q彈，吃得到蝦子的鮮，還多了一絲紫蘇清新的香氣喔！

道地超夠味昭和風日式拉麵 一秒到日本

接下來主角拉麵上桌，走傳統日式昭和風，配料單純沒有浮誇擺盤，有半顆溏心蛋、青蔥、洋蔥、木耳，還有一片海苔，可以在吃到一半時放入湯中增添豐富度。

醬油濃厚豚骨拉麵

一一媽點了招牌的醬油濃厚豚骨，叉燒有放三片，上面有一點炙燒過，肥瘦剛剛好，咬下口感相當軟，滿滿的肉香，湯底走日本道地的風格，因為傳統拉麵是不喝湯的，所以直接喝會比較偏鹹，但能喝得到一點日式醬油的甘甜，不會太油或太膩，搭配麵非常入味(如果怕太鹹，可以加點原味豚骨湯，慢慢加到自己喜歡的鹹度)。

經典味噌拉麵

我點了經典味噌拉麵，使用北海道純正味噌，風味非常濃郁，鹹中可以感受迷人的味噌香氣，尾韻還帶有夠味的辣，加上有彈性和帶有咬勁的細麵，大口放入嘴裡真的好涮嘴，很適合愛味噌和喜歡重口味的朋友。

士林拉麵推薦 荷麵亭好吃嗎？

從店的外觀到裡面的環境，都讓人有穿越時光隧道來到昭和時代的錯覺，道地風味的拉麵更是彷彿一秒到日本，雖然一碗不算便宜，但湯頭喝得出用心，加上能加麵加湯份量足夠，平常想嚐嚐日本味，可以來試試荷麵亭。

地址：台北市士林區中山北路五段505巷42弄2號

電話：02 2883 0460

營業時間：11:40–14:15, 17:10–20:30

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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