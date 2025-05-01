快訊

收益轉負！美關稅衝擊股市重挫 勞動基金3月單月虧損1716億

IDF經國號戰機意外擊發火焰彈 空軍司令部派員調查

天天吃麵包胖10公斤！他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤、血糖回正軌

500元在六張犁從早吃到晚，在地人激推 5 間六張犁銅板美食！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

說到台北大安區的美食熱區，大家可能會先想到通化街或師大夜市，但其實六張犁這塊低調的小天地，藏著不少高CP值的隱藏版美味。這天RG特派員決定用500元挑戰從早餐一路吃到宵夜，五家六張犁銅板美食踩點成功，不只吃得飽還超有滿足感！

六張犁銅板美食 #1 阿清豆漿

半凝固的鹹豆漿配多汁小籠包，一早就被幸福填滿

六張犁的清晨，被這碗鹹豆漿療癒了。阿清豆漿不只是一般的早餐店，那碗半凝固口感的鹹豆漿，就像是豆花與湯的完美結合。配上蔥花、榨菜與油條，入口鹹香滑順，讓人瞬間清醒！再來一籠Q彈的「小籠包」，皮薄肉多、湯汁豐盈，一咬下爆汁超療癒，絕對值得你為它早起！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

六張犁 阿清豆漿

地址：台北市大安區和平東路三段228巷15號

電話：0937 518 358

營業時間：每日 06:00–10:30

早餐花費：約60元

六張犁銅板美食 #2 火紅手桿麵

牛肉番茄蛋扯麵＋冬粉＋酸白菜，清甜湯頭超驚喜

火紅手桿麵的排隊盛況可不是說說而已，下午一點還是要抽號碼牌，人氣高到嚇人！我點了「牛肉番茄蛋扯麵」，湯頭清爽又甘甜，番茄、金針菇、雞蛋、酸白菜完美平衡，搭配彈牙的手工扯麵，每一口都讓人回味。而且這裡麵和湯分開包裝，加麵後整碗湯頭變得更濃郁，整體風味提升一個檔次。記得加辣醬，真的會更香！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

六張犁 火紅手桿麵

地址：台北市大安區安居街46巷1號

營業時間：週一～三、五～六 11:30–13:30、17:30–20:00（週四、週日公休）

午餐花費：約100元

六張犁銅板美食 #3 東林胡椒餅

酥脆鍋貼爆汁滿滿，胡椒餅也值得一試！

東林胡椒餅從早營業到晚，是不少上班族和學生的口袋名單。我原本是為了胡椒餅來的，沒想到一吃到鍋貼就直接轉移愛了！鍋貼外皮焦香酥脆，咬下還會噴汁，內餡紮實、調味恰到好處，讓我一口接一口停不下來。胡椒餅香氣十足，餅皮Q彈微酥、內餡胡椒香濃，也是值得試試的經典。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

六張犁 東林胡椒餅

地址：台北市信義區和平東路三段附近

營業時間：每日 09:00–21:00

下午茶花費：約70元

六張犁銅板美食 #4 麗馥小吃

乾麵＋牛蛋湯＋細切滷味，每一口都是老味道

走進巷弄中的「麗馥小吃」，彷彿回到那個滿是溫情的老眷村。櫃子裡的滷味五花八門，細切滷味搭配店家自製辣椒香到不行，我推薦豬頭皮、牛腸、海帶都超入味又不膩！乾麵鹹香有勁，牛蛋湯更是必點——牛肉搭配蛋花與香菜，湯頭鮮美到讓人一口喝光！每一口都是時代的味道，讓我一邊吃一邊想起童年的便當菜。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

六張犁 麗馥小吃

地址：台北市大安區安居街34巷8號

電話：02 2733 6397

營業時間：週一～三、五～六 11:00–14:00、17:00–20:00（週四、週日休息）

晚餐花費：約120元

六張犁銅板美食 #5 無名豆花

豆花嫩到像雲朵，還能選綠豆湯當糖水！

結束一天的美食之旅，來碗甜湯收尾最剛好。這間藏在六張犁巷弄裡的無名豆花，便宜又超有料，我選了花生、芋圓、珍珠和粉條，竟然只要50元！糖水也可以換成「綠豆湯」，喝起來更有層次。豆花本體超綿密，豆香十足，每一口都像在吃童年的回憶～

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

六張犁 無名豆花

地址：台北市大安區和平東路三段308巷2弄

營業時間：週一～三、五～六 17:30–21:30（週日休息）

宵夜花費：約50元

延伸閱讀 >> 影｜台北美食｜酒吧還能這樣玩？特選3間台北特色酒吧！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」

隨時關注「udn走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

早餐 豆花 銅板美食

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

薛楷莉再爆「削凱子」找幫派喬糾紛詐騙前男友420萬遭起訴

遭羅智強嗆陰險 苗博雅提3條件：做到就不參與罷免與補選

喊罷羅智強！苗博雅稱「保護大安區」引遐想 地方人士：戰補選有困難

怎不是豆漿？他驚訝台中豆花加「糖水」 內行秒猜中居住縣市

相關新聞

500元在六張犁從早吃到晚，在地人激推 5 間六張犁銅板美食！

說到台北大安區的美食熱區，大家可能會先想到通化街或師大夜市，但其實六張犁這塊低調的小天地，藏著不少高CP值的隱藏版美味。這天RG特派員決定用500元挑戰從早餐一路吃到宵夜，五家六張犁銅板美食踩點成功，不只吃得飽還超有滿足感！

「錦安市場昭和町」復古市集老茶老酒統統有！限時送來店禮，加碼抽現金

想要體驗穿越時光的樂趣嗎？台北永康街附近的「昭和町文物市集」（原錦安市場）即將在5月3日至5月10日舉辦「溫馨五月・漫步昭和町」活動，這座市場自民國74年起經營至今，販售各式古玩、老字畫、陶瓷器、老茶及復古小物，充滿濃濃的昭和氛圍。漫步其中，可以看到舊唱片、懷舊海報、農具、老雜誌等，每一件商品都有著獨特故事，讓旅人們仿佛走進1940至1950年代的台灣街頭，回顧那段歷史的記憶。

趕快衝一波！內湖草莓甜蜜大爆發中

【旅奇傳媒/編輯部報導】甜蜜延長賽持續進行中，週末就來一場「莓」好旅行！台北內湖誰說草莓季只能在冬天？受惠於氣候，今年的內湖草莓季一路甜到5月，還沒採到草莓的你，現在就是最後一波甜蜜時機！ 不論

可以帶媽媽去看了！士林官邸「孤挺花展」浪漫登場，搭捷運就能輕鬆拍美

可以帶媽媽去看了！士林官邸「孤挺花展」浪漫登場，搭捷運就能輕鬆拍美照 迎接母親節浪漫氛圍，2025士林官邸「孤挺花展」於即日起起盛大登場，至5月18日止，民眾可搭捷運、公車輕鬆抵達新蘭亭，免費賞花不怕荷包失血！現場展示近20種風姿各異的孤挺花品種，從紅、白、粉到雙色嵌紋，還有人氣爆棚的「紫蝶」與夢幻的「雪山」，搭配彩色海芋、繡球花等春日限定花卉，打造打卡絕美秘境，雨天也不怕，室內展區一樣繽紛繼續拍！

號稱全台最好吃雞排！中和巷子裡「炸糊 手作麵線.秘汁雞排」，酥炸蜜汁雞排等你來評

udn走跳美食／水晶安蹄 不務正業過生活 中和大潤發對面的巷子裡有間「炸糊 手作麵線.秘汁雞排」，有YT來拍攝後說他們家的雞排是全台最好吃雞排，這次在附近喝咖啡吃甜點，順道找找附近有什麼小吃

扒著吃超過癮！ 三峽「桂花田炸雞」肥美爆汁的炸全雞300元有找，炸物+冰涼飲料一次搞定

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 《桂花田炸雞》單聽桂花田3個字還以為是一家賣蛋糕甜點的店，《桂花田炸雞》是一家炸物結合飲料的複合式店面，有賣各式各樣的炸物及多款飲料，炸物配冰涼飲料，一次搞定！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。