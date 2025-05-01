500元在六張犁從早吃到晚，在地人激推 5 間六張犁銅板美食！

說到台北大安區的美食熱區，大家可能會先想到通化街或師大夜市，但其實六張犁這塊低調的小天地，藏著不少高CP值的隱藏版美味。這天RG特派員決定用500元挑戰從早餐一路吃到宵夜，五家六張犁銅板美食踩點成功，不只吃得飽還超有滿足感！

六張犁銅板美食 #1 阿清豆漿

半凝固的鹹豆漿配多汁小籠包，一早就被幸福填滿

六張犁的清晨，被這碗鹹豆漿療癒了。阿清豆漿不只是一般的早餐店，那碗半凝固口感的鹹豆漿，就像是豆花與湯的完美結合。配上蔥花、榨菜與油條，入口鹹香滑順，讓人瞬間清醒！再來一籠Q彈的「小籠包」，皮薄肉多、湯汁豐盈，一咬下爆汁超療癒，絕對值得你為它早起！

圖/ReadyGo

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六張犁 阿清豆漿

地址：台北市大安區和平東路三段228巷15號

電話：0937 518 358

營業時間：每日 06:00–10:30

早餐花費：約60元

六張犁銅板美食 #2 火紅手桿麵

牛肉番茄蛋扯麵＋冬粉＋酸白菜，清甜湯頭超驚喜

火紅手桿麵的排隊盛況可不是說說而已，下午一點還是要抽號碼牌，人氣高到嚇人！我點了「牛肉番茄蛋扯麵」，湯頭清爽又甘甜，番茄、金針菇、雞蛋、酸白菜完美平衡，搭配彈牙的手工扯麵，每一口都讓人回味。而且這裡麵和湯分開包裝，加麵後整碗湯頭變得更濃郁，整體風味提升一個檔次。記得加辣醬，真的會更香！

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六張犁 火紅手桿麵

地址：台北市大安區安居街46巷1號

營業時間：週一～三、五～六 11:30–13:30、17:30–20:00（週四、週日公休）

午餐花費：約100元

六張犁銅板美食 #3 東林胡椒餅

酥脆鍋貼爆汁滿滿，胡椒餅也值得一試！

東林胡椒餅從早營業到晚，是不少上班族和學生的口袋名單。我原本是為了胡椒餅來的，沒想到一吃到鍋貼就直接轉移愛了！鍋貼外皮焦香酥脆，咬下還會噴汁，內餡紮實、調味恰到好處，讓我一口接一口停不下來。胡椒餅香氣十足，餅皮Q彈微酥、內餡胡椒香濃，也是值得試試的經典。

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六張犁 東林胡椒餅

地址：台北市信義區和平東路三段附近

營業時間：每日 09:00–21:00

下午茶花費：約70元

六張犁銅板美食 #4 麗馥小吃

乾麵＋牛蛋湯＋細切滷味，每一口都是老味道

走進巷弄中的「麗馥小吃」，彷彿回到那個滿是溫情的老眷村。櫃子裡的滷味五花八門，細切滷味搭配店家自製辣椒香到不行，我推薦豬頭皮、牛腸、海帶都超入味又不膩！乾麵鹹香有勁，牛蛋湯更是必點——牛肉搭配蛋花與香菜，湯頭鮮美到讓人一口喝光！每一口都是時代的味道，讓我一邊吃一邊想起童年的便當菜。

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六張犁 麗馥小吃

地址：台北市大安區安居街34巷8號

電話：02 2733 6397

營業時間：週一～三、五～六 11:00–14:00、17:00–20:00（週四、週日休息）

晚餐花費：約120元

六張犁銅板美食 #5 無名豆花

豆花嫩到像雲朵，還能選綠豆湯當糖水！

結束一天的美食之旅，來碗甜湯收尾最剛好。這間藏在六張犁巷弄裡的無名豆花，便宜又超有料，我選了花生、芋圓、珍珠和粉條，竟然只要50元！糖水也可以換成「綠豆湯」，喝起來更有層次。豆花本體超綿密，豆香十足，每一口都像在吃童年的回憶～

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六張犁 無名豆花

地址：台北市大安區和平東路三段308巷2弄

營業時間：週一～三、五～六 17:30–21:30（週日休息）

宵夜花費：約50元

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