超過一甲子！ 台北市西門町古早味「施福建 好吃雞肉」 高CP值50元銅板價雞肉便當超人氣必吃

西門町對我和老婆來說，我們在年輕時相較如今，會去逛、會去吃的路線，除了看電影，其他早已有不小的差別。年過半百後去西門町，反而是去找一些，在年輕時較少或未曾造訪過的美味老味道。前陣子某日，老婆無意得知在西門町外圍，有家很老字號且超高人氣的雞肉飯，問我知不知道？

我聽到後笑了出來，回說：「那家妳吃過啦！它在環南快速道路五金街上，我年輕時騎車經過，吃過幾回。不錯吃，也買給妳吃過2～3次，只是妳還沒到店裡吃過。」

老婆：「我怎完全沒印象?你是買給哪個女的吃？」

我：「啊，糟！我記錯人，是買給前女友吃的⋯⋯」

我又接著說：「最好是，前女友不就妳，我最好有別的女人⋯⋯。妳跟妳媽一樣，沒到店裡吃過，或吃的不夠多次，都會說沒吃過⋯⋯」

由於老婆說沒印象有吃過，加上我應該也有快二十年沒造訪它，就找個週六一起來店裡吃囉～

▲店外觀

創立於1962年，超過60年的「施福建」，位在環南快速道路五金街段。我印象中，原本的攤名叫「好吃雞肉」，但後來越來多的類似雞肉飯攤，也跟著叫好吃雞肉，為了有所區別，它才加上「施福建」的名稱。

▲店門口

中午用餐時段，總有不少的排隊等候人潮。

▲用餐環境

有點老舊擁擠，但比起一般傳統市場攤，這還算是乾淨。

▲價目表

下水湯10元、雞油飯10元、便當50元

▲雞肉盤價格

前段150元、後段200元、半隻400元

▲50元雞肉便當

雞肉便當=下水湯+雞油飯+一盤雞肉。老婆看到這後有點訝異，沒想到在台北市，這樣竟然只要50元，雞肉也不少，看起來CP值就很高～

▲下水湯

很久很久沒來，不知是不是我記錯，印象中以前湯中有下水料，不知何時改成下水〝清〞湯?但畢竟這雞肉便當組合，只要50元，相當便宜，湯頭帶有淡淡中藥味，很香醇好喝。

▲雞肉便當，雞肉盤

便當的雞肉部位採隨機，可能是腿部，或雞翅或雞胸，口感略不同，皮脆、腿嫩、翅彈、胸較有吃到肉的飽足感。老婆直說，這便當的雞肉盤，真是好吃又便宜~

▲雞肉便當，雞翅肉特寫

▲雞肉便當，雞胸肉特寫

淋上特調的古早味鹹甜醬汁，讓雞胸肉變得，更是好吃涮嘴。

▲雞油飯

古早味的醬油膏與雞油混合，成了十分下飯，且鮮甜卻不過鹹的醬汁，真是讓人食指大動、食慾大開~

▲留影

50元的雞肉便當，有湯、有飯、又有雞肉盤，雞肉也不少，這種價格在台北市，CP值真是有夠高，而且又好吃！

像我兒子食量比較大，他吃完後覺得還不夠飽，於是又多追加一碗雞油飯來吃，才多10元，可吃得很開心又滿足。

「施福建好吃雞肉」，也是不少運將大哥，以及從事勞力工作朋友們的最愛~

施福建・好吃雞肉

地址：台北市萬華區環河南路一段25巷4號

營業時間：10：00～18：00；週日休息

文章來源：阿發的簡單幸福 FB：阿發的簡單幸福

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