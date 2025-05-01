原肉現切超高CP值！新北板橋「TNT美式炭烤牛排」高評價分店 吃過就回不去的真炭烤美式牛排

我從小就很愛吃牛排，夜市牛排、我家牛排、西餐廳、歌廳秀⋯⋯等，只要是牛排都好，但年過中壯年後，則是很偏愛美式炭烤牛排，後來連母女子三人也愛上這一味。幾週前某假日，女兒說她近期都會很忙，假日常常還要到外地出差，所以想提早幫我慶生。老婆接著對我說，每次在臉書上，看到我一位認識多年的臉友，其吃東西的喜好和我超像，他近年常去吃 TNT美式炭烤牛排，那我們也來去吃吃看。

其實，TNT美式炭烤牛排也是我的口袋名單之一，只是新莊沒有分店，且自己近幾個月投入新工作，家庭煮夫已當多年的我需適應外，有時假日還跑去上課修積分，這家本來就很想吃看看的店，就一直放著。母女子三人說要請我吃，幫我慶生，我當然好。上網查了一下，離家最近的TNT分店在板橋，又看到板橋店，是TNT在大台北地區評價最高的分店。近千則評論，平均4.7星，立馬就決定是它了。嗯，頂級原肉現切、大口吃肉、高評價、高CP值、真炭烤的美式牛排，真的有讓人吃過就回不去的感覺～

▲店外觀

TNT美式炭烤牛排-板橋店，位在雙十路二段47巷內，距離捷運江子翠站，步行約十分鐘。

▲價目表

店門口就能看到大大的菜單立牌，算是平價的美式炭烤牛排價位。

▲用餐環境

帶點熱鬧感的用餐環境。

▲自助區飲料

▲店家收藏了不少熱門公仔

▲炭火爐<

在店家冰箱中，看到一大塊一大塊的美國原肉包裝，我個人真的愛吃美國牛勝過紐奧牛，加上是真炭火烤的，感覺就是不一樣，炭香十足且很豪邁！

▲蒜香雞翅與附餐

附餐則有：濃湯ｘ1、餐包ｘ1、薯條（附在排餐的餐盤內）、飲料（自助區）

★蒜香雞翅是另外單點的

▲濃湯

十分香濃好喝

▲奶油餐包

一撕開餐包，濃郁的奶油香與麵包香飄了出來，

▲蒜香雞翅

這道是單點的，個人覺得口感尚可，沒有驚豔感。

▲美國霜降翼板牛排

▲美國霜降翼板牛排，側寫

TNT的排餐，在餐盤中會附上炸薯條，配菜則有青花菜、蒜片、洋蔥。

▲美國霜降翼板牛排，剖面

店家說除了少數部位，店內的牛排，建議我們吃5分熟，表示對他們的牛肉品質很有信心。翼板外觀散發迷人的焦炭香，切開後，鮮嫩的色澤相當吸引人，讓我連吞了好幾口口水。口感很有嚼勁，但又會比上肩更軟嫩些且含汁，滿口美國好牛肉，那種特有的油脂濃郁鮮甜好滋味…

▲美國帶骨牛小排＋辣味雞排

帶骨牛小排，真是炭香骨香十足～

▲美國炭香牛肋條＋豬排

沒想到牛肋條五分熟，也可以這麼好吃，很有咀嚼口感與牛味。重點是，還幫你切成一口口大小才上桌，對有一隻手不方便的兒子來說，可是吃得更開心又過癮！

▲美國安格斯黑牛頂級上肩肉

▲美國安格斯黑牛頂級上肩肉，剖面

美國牛上肩，除了肉質具嚼勁且油花豐富外，又有著不同紋理的肌肉組成，口感豐富。吃起來風味頗佳外，此部位的價格，也相對划算許多，讓人可以，更豪邁盡興的大口大口吃。

▲留影

TNT使用的是，頂級美國原肉現切（非紐澳牛），且是真炭烤的美式牛排。其排餐，簡單豪邁、高CP值、 高評價，讓人大口吃肉不擔心荷包，滿口炭香與鮮甜牛味，吃得盡興又過癮！若和我一樣，很愛美式炭烤牛排的朋友們，可一定要試一試，真的有讓人吃過就回不去的感覺～

TNT美式炭烤牛排（板橋店）

營業時間：（週一＆週五）11：30～14：30，17：00～22：00；（週六＆週日）11：30～22：00

地址：新北市板橋區雙十路二段47巷46號

文章來源：阿發的簡單幸福 FB：阿發的簡單幸福

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