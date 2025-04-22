「捷運中山站」變身迪士尼20週年夢幻派對！ 6大主題「彩繪列車」吸睛登場、粉絲再抽迪士尼門票

台北捷運大變身！台北捷運與香港迪士尼樂園攜手慶祝20周年，推出了一連串的限定慶祝活動。從5月1日起，中山站及中山藝文廊將被換上香港迪士尼20周年慶祝活動主題裝飾、淡水信義線更有香港迪士尼派對主題彩繪列車，還要抽香港迪士尼門票給粉絲們，歡樂的慶祝活動令整個捷運站散發著濃厚的迪士尼夢幻氛圍！

圖／香港迪士尼樂園提供

香港迪士尼即將在6/28起於香港展開20週年慶祝活動，特別與台北捷運公司合作，從5月1日起，捷運中山站及中山藝文廊將會換上香港迪士尼20周年慶祝活動主題裝飾，讓大家無需出國，就能體驗迪士尼的魔法。

圖／香港迪士尼樂園提供

此外，更令人振奮的是，淡水信義線再次推出迪士尼派對主題彩繪列車，共６節印有不同迪士尼朋友與樂園特色地標建築的列車，包括米奇與好友、達菲與好友、《玩具總動員》的胡迪與巴斯、《怪獸電力公司》的毛怪和大眼仔、《冰雪奇緣》的艾莎和安娜、迪士尼公主們，以及漫威的蜘蛛人與鋼鐵人等，讓旅客一上車即被迪士尼魔法包圍！

圖為2024年捷運合作活動示意圖。圖／台北捷運公司

圖為2024年捷運合作活動示意圖。圖／台北捷運公司

即日起至4/22按讚並追蹤「台北捷運 Metro Taipei」、「香港迪士尼樂園 | Hong Kong Disneyland」FB專頁，並在粉絲團指定貼文標記好友並留言，將抽出50組幸運粉絲(每組可攜帶1名友人)，共計100名幸運粉絲與達菲的好友StellaLou和LinaBell相見歡！

圖／香港迪士尼樂園提供

另外，5/1起至8/31前，透過台北捷運Go App將送給捷運會員共20萬捷運點數，會員可領取1點、新會員輸入邀請碼「2025」可領取5點，利用App專屬頁面扣5點月月登記抽香港迪士尼樂園1日票、9月加碼再抽雙人行套票，這將是台灣人獨特感受迪士尼魔法世界的好機會！