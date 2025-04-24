台北隱藏版城市秘境！溫州公園斜對角 15公尺高花樹盛開如畫

35年前的一個錯誤，意外成就了今日的春日奇景。藏身在公館的巷弄之中，溫州公園斜對面的台電加羅林魚木高聳茂盛，年年綻放如雪花般的花朵，承載著城市的記憶與祝福。這場限定的花季美景，你怎能錯過？









在春風拂面的四月天裡，台北街頭悄悄上演一場浪漫花事。位於公館捷運站與台電大樓之間巷弄內的溫州公園斜對角，正悄悄迎來一場限定的花季奇景。一棵超過3層樓高的加羅林魚木，在春日暖陽中綻放出黃白交織的花朵，如雲似雪、滿樹燦爛，成為城市角落最療癒的風景。





圖片來源：蔡麗媛攝影





35年前的祈願 種下了一棵城市記憶之樹

這棵加羅林魚木的誕生，其實是一段溫暖又帶點幽默的故事。35年前，台電員工誤將這棵外來樹種當作象徵神聖的菩提樹，在此誠心祈求台灣電力建設順利。沒想到這一「誤植」，竟在時光流轉中開出如此壯麗的花海，也讓這座公園因花而活，成為附近居民與旅人們共享的春季秘密基地。





圖片來源：蔡麗媛攝影





黃白花球交織如夢 台北人的賞花私房景點

加羅林魚木的花型獨特，初綻時潔白無瑕，隨時間轉為淡黃與橘黃，層次豐富如天然調色盤。如今它已成高達15公尺的巨樹，每到花季總吸引無數攝影愛好者與婚紗新人慕名而來。為了讓這片花海能更親近人群，台電特地拆除原本的圍牆、遷移設施、設置涼椅，讓公園更顯開放與自然，也讓這棵花樹能自在地伸展枝枒、與城市共舞。





圖片來源：蔡麗媛攝影





圖片來源：蔡麗媛攝影





遠離塵囂，卻離捷運只需幾分鐘腳程，「台電加羅林魚木」就像藏在巷弄裡的綠意祕密基地。站在樹下仰望，黃白花朵簇擁天際，光影與花影交錯，讓人瞬間忘卻都市喧囂。這不只是春天的風景，更是台北人共同記憶的一部分。





圖片來源：蔡麗媛攝影





【台電加羅林魚木】

賞花地點：台北市大安區羅斯福路三段283巷30號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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