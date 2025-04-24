台北隱藏版城市秘境！溫州公園斜對角 15公尺高花樹盛開如畫

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖片來源：蔡麗媛攝影
圖片來源：蔡麗媛攝影

35年前的一個錯誤，意外成就了今日的春日奇景。藏身在公館的巷弄之中，溫州公園斜對面的台電加羅林魚木高聳茂盛，年年綻放如雪花般的花朵，承載著城市的記憶與祝福。這場限定的花季美景，你怎能錯過？



在春風拂面的四月天裡，台北街頭悄悄上演一場浪漫花事。位於公館捷運站與台電大樓之間巷弄內的溫州公園斜對角，正悄悄迎來一場限定的花季奇景。一棵超過3層樓高的加羅林魚木，在春日暖陽中綻放出黃白交織的花朵，如雲似雪、滿樹燦爛，成為城市角落最療癒的風景。


圖片來源：蔡麗媛攝影
圖片來源：蔡麗媛攝影


35年前的祈願 種下了一棵城市記憶之樹

這棵加羅林魚木的誕生，其實是一段溫暖又帶點幽默的故事。35年前，台電員工誤將這棵外來樹種當作象徵神聖的菩提樹，在此誠心祈求台灣電力建設順利。沒想到這一「誤植」，竟在時光流轉中開出如此壯麗的花海，也讓這座公園因花而活，成為附近居民與旅人們共享的春季秘密基地。


圖片來源：蔡麗媛攝影
圖片來源：蔡麗媛攝影


黃白花球交織如夢　台北人的賞花私房景點

加羅林魚木的花型獨特，初綻時潔白無瑕，隨時間轉為淡黃與橘黃，層次豐富如天然調色盤。如今它已成高達15公尺的巨樹，每到花季總吸引無數攝影愛好者與婚紗新人慕名而來。為了讓這片花海能更親近人群，台電特地拆除原本的圍牆、遷移設施、設置涼椅，讓公園更顯開放與自然，也讓這棵花樹能自在地伸展枝枒、與城市共舞。


圖片來源：蔡麗媛攝影
圖片來源：蔡麗媛攝影


圖片來源：蔡麗媛攝影
圖片來源：蔡麗媛攝影


遠離塵囂，卻離捷運只需幾分鐘腳程，「台電加羅林魚木」就像藏在巷弄裡的綠意祕密基地。站在樹下仰望，黃白花朵簇擁天際，光影與花影交錯，讓人瞬間忘卻都市喧囂。這不只是春天的風景，更是台北人共同記憶的一部分。


圖片來源：蔡麗媛攝影
圖片來源：蔡麗媛攝影


【台電加羅林魚木】

賞花地點：台北市大安區羅斯福路三段283巷30號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>台北春日紅葉奇蹟！不出國也能看楓紅 奧萬大賞楓季來了！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 花海 賞花

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

虎山巖金針花首開3朵 估母親節迎30萬花海

穿粉嫩漢服賞花！陸「乒乓皇后」鄧亞萍竟被陸網酸：像倩女幽魂的姥姥

海芋季到竹子湖吃美饌　賞花佐美食體驗純粹田園時光

嘉義最美財神廟變身粉紅花海！花旗木盛開美到讓人忘了求財

相關新聞

台北隱藏版城市秘境！溫州公園斜對角 15公尺高花樹盛開如畫

35年前的一個錯誤，意外成就了今日的春日奇景。藏身在公館的巷弄之中，溫州公園斜對面的台電加羅林魚木高聳茂盛，年年綻放如雪花般的花朵，承載著城市的記憶與祝福。這場限定的花季美景，你怎能錯過？

「捷運中山站」變身迪士尼20週年夢幻派對！ 6大主題「彩繪列車」吸睛登場、粉絲再抽迪士尼門票

6大主題彩繪列車吸睛登場！ 香港迪士尼20週年派對搶登「捷運中山站」 粉絲快來抽迪士尼門票

板橋最新打卡熱點！「FUN電樂園」萌趣啟用 親子出遊首選

全新登場、超吸睛！板橋435藝文特區最新亮點「435FUN電樂園」正式啟用，超過十種豐富設施、藝術感十足的遊戲空間，保證讓孩子大放電、大滿足，一起來搶先體驗這座最潮親子樂園！

海芋季到竹子湖吃美饌　賞花佐美食體驗純粹田園時光

海拔670公尺的竹子湖，是因火山熔岩噴發而形成的堰塞湖，四周被大屯山、七星山和小觀音山環繞。這裡土壤肥沃、泉水純淨，再加上終年雲霧繚繞，孕育出優質的稻米、高冷蔬菜與觀賞花卉。竹子湖不僅享有「海芋之鄉」的美譽，每逢花季，各大生態農園更會以自家新鮮蔬果入饌，推出色香味俱全的繽紛美食，令人流連忘返。

清香淡雅的紫色花廊 新北河濱公園「苦楝花海」美不勝收

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春日腳步悄然來臨，新北河濱公園苦楝樹悄悄換上夢幻紫衣，位於樹林山佳沐心池及鶯歌三鶯棒壘球場運動公園，正值苦楝花期，一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，輕柔搖曳於微風之中。當花瓣

避開人擠人！新北八里「柚花秘境」清香四溢 假日踏青首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】目前柚花盛開，如果想避開人潮、親近大自然，新北農業局推薦來八里秘境欣賞盛開的柚花，享受寧靜的春日氛圍。 八里區的賞花熱點包括龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，以及八

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。