號稱全台最好吃雞排！中和巷子裡「炸糊 手作麵線.秘汁雞排」，酥炸蜜汁雞排等你來評

中和大潤發對面的巷子裡有間「炸糊 手作麵線.秘汁雞排」，有YT來拍攝後說他們家的雞排是全台最好吃雞排，這次在附近喝咖啡吃甜點，順道找找附近有什麼小吃，就找到了這家麵線雞排店，不論是麵線或雞排都很有水準，店家自製的辣椒好好吃，家在麵線裡無敵，甜甜蜜汁雞排帶有厚度，麵衣酥脆超涮嘴，是不是全台最好吃雞排不知道，不過味道真的算是很優秀！

炸糊 手作麵線 秘汁雞排 營業資訊

炸糊 手作麵線.秘汁雞排 評分：4.3

地址：235新北市中和區永和路1號

電話：02 2247 7778

營業時間：星期一 休息，星期二、三、四、五、六、日 11:00 – 21:00

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

炸糊 手作麵線 秘汁雞排 位置｜環境

對於中永和的路實在是很不熟，「炸糊 手作麵線.秘汁雞排」位於中和區的永和路上，距離最近的捷運站是環狀線的中和站，這次開車來是停在中和泰和街郵局對面的停車場，走過去很快，可以順道去附近的ZZZ Coffee Shops，咖啡跟甜點還有環境都很棒。

「炸糊 手作麵線.秘汁雞排」的環境是有店面，座位在騎樓上，下午時段來客人其實蠻多的，店名叫炸糊的關係，店裡的元素跟麻將都有點連結。

貼著榮獲「全台最好吃」秘汁雞排的單子。

櫃檯點付款後自己找位子，餐具在牆壁旁的餐具櫃。桌上的辣椒蠻厲害的，是會辣會香的那種，加了不會變鹹，喜歡！

炸糊 手作麵線 秘汁雞排 菜單

麵線口味有綜合、鮮蚵、大腸、肉羹外，還有炸糊麵線，就是加了雞米花的麵線，吃起來更豐富！除了麵線外，還有不少炸物，這次先點聽說很厲害的雞排來試試味道。

炸糊 手作麵線 秘汁雞排 餐點

綜合麵線

綜合麵線配料包含了大腸、肉羹、蚵仔，湯頭味道是偏清爽的，不像有些麵線是柴魚味偏重，這裡的麵線反倒有點像麵線糊的感覺，配料們的味道都很新鮮，尤其喜歡大腸，給得多又滷得入味，加點辣更好吃！

秘汁雞排

使用秘汁做的蜜汁雞排，內用的話會切成一塊塊的上桌。平常就蠻愛吃沾醬雞排的，不過他們的秘感覺是緊緊巴著麵衣的，吃起來甜而不膩，外皮跟雞排結合的很好，酥脆有肉汁，肉嫩又帶著點Q度，好吃！

平常看到什麼全台最好吃之類的口號都有點太浮誇，不過這家「全台最好吃雞排」味道算是真的還蠻厲害的，朋友吃了也很喜歡，雞排愛好者可以來吃吃看評比一下啦！

炸糊 手作麵線.秘汁雞排

評分：4.3

地址：235新北市中和區永和路1號

電話：02 2247 7778

營業時間：星期一: 休息, 星期二、三、四、五、六、日: 11:00 – 21:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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