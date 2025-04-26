扒著吃超過癮！ 三峽「桂花田炸雞」肥美爆汁的炸全雞300元有找，炸物+冰涼飲料一次搞定
udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲
《桂花田炸雞》單聽桂花田3個字還以為是一家賣蛋糕甜點的店，《桂花田炸雞》是一家炸物結合飲料的複合式店面，有賣各式各樣的炸物及多款飲料，炸物配冰涼飲料，一次搞定！
上次去白雞山回程，《桂花田炸雞》門口的排隊人潮吸引我的注意，下車加入排隊行列，順便買一些炸物給小朋友當點心，發現《桂花田炸雞》有賣炸全雞，而且一隻300元有找，感覺很可以，只是炸全雞現點現炸要等20分鐘就作罷！二訪時我就有事先電話預訂，所以今天一訪、二訪就一起開箱！
桂花田炸雞｜交通位置
《桂花田炸雞》位在三峽大同路上，三峽安溪國中正對面，三角窗位置很好找！
雖然排隊人不少，因為櫥窗裡有事先炸好保溫的炸物，也不會等太久，但銷量很快，所以會一直補，拿到手也是熱呼呼！
炸物品項很多，堆成像小山一般很壯觀！
還看到有位阿伯在現場切地瓜，切得超大塊，吃炸地瓜就是要大塊才有口感呀！
剛起鍋的炸地瓜，黃金誘人呀！
桂花田炸雞｜菜單價格
《桂花田炸雞》不止是炸雞專賣，還結合了飲料，複合式很符合消費者的需求，吃炸物配飲料，一站滿足！
*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*
一旁貼心附上實品照片，份量、模樣清楚明瞭～
填好菜單，就排隊等待結帳，好了會叫號！
桂花田炸雞｜餐點品嚐
家裡人多，就是很容易不小心點了一堆，哈哈！！
全家桶（腿X3，腿排X3，翅X3）
全家桶總共有9隻，只要280元，還挺划算的！
炸雞粉皮不會太厚，吃起來不會刮嘴，或太乾！
全家桶有腿、有排、有翅，各3塊，所以一次可以滿足喜歡不同部位的人！
外皮酥脆，撕開後會看到雞汁亂竄，吃起來柔嫩多汁！
紅白雙享（雞柳＋椒鹽雞）
淺色是雞柳，已去骨，吃起來很方便，深色是椒鹽雞，有骨頭，口味偏重一點，帶點微辣，啃起來很過癮！
炸地瓜
買鹽酥雞只要看到有地瓜一定會買！尤其是這有大塊的，外酥內軟綿，表面灑上胡椒粉，鹹香風味更顯地瓜本身的鮮甜，口口涮嘴，停不下來！
椒鹽炸全雞
二訪事先電話預訂了炸全雞，第一次吃到酥炸的全雞，實在太酷了！一份炸全雞會附上椒鹽粉和辣粉、手套。
炸全雞從頭到尾超大隻，感覺拜拜也很適合吔，哈哈！
本來還想說整隻雞去油炸，會不會外面酥裡面沒炸熟，結果是我想太多，不止金黃酥脆又有滿滿雞汁，扒著吃有夠爽快！
沾著辣粉，麻香帶勁！
一隻雞，大卸八塊後，得要2個盤子才擺得下，所以一隻269元的價格，CP值真的很高吔！
結果我們一餐還沒吃完，晚餐再拿去氣炸一下，就跟剛出爐的一樣好吃呢！
桂花田炸雞
地址：新北市三峽區永安街183號
電話：(02)26749069
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