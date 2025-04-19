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難得一見「鳶尾花季」新北嵩山農村鳶尾花田燦爛滿開

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▲鳶尾花為翠綠的梯田增添繽紛色彩。　圖：新北市政府農業局／提供
▲鳶尾花為翠綠的梯田增添繽紛色彩。　圖：新北市政府農業局／提供

新北嵩山農村擁有全台唯一梯田鳶尾花海。　圖：新北市政府農業局／提供
新北嵩山農村擁有全台唯一梯田鳶尾花海。　圖：新北市政府農業局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年四月至六月，新北嵩山農村再生社區梯田開滿鳶尾花，絢爛的花海與層疊的梯田景致相互輝映，全台唯一梯田鳶尾花海湧入大量遊客拍照，新北市政府農業局推薦週末可到石門區嵩山農再社區享受春日限定美景

▲嵩山社區「千歲米」。　圖：新北市政府農業局／提供
▲嵩山社區「千歲米」。　圖：新北市政府農業局／提供

石門區嵩山社區位於台2線轉接北19線，以千歲米聞名。百年前，當地居民利用陽明山火山岩石砌成梯田，又被稱作「巨人登天的台階」，層層交錯的石塊與水渠交織，形成美麗的幾何圖案，與附近的田間小徑相映成趣。

石門嵩山社區擁有多處的梯田景觀及豐富的自然資源，嵩山社區參與新北市農業局農村再生計畫，在梯田重新栽種農作物，引進日本越光米品種，復育百年前石梯田光景，因有十二位參與的農民，年齡加總超過千歲，故種出的米又有「千歲米」之稱。

近年嵩山社區在梯田裡種植鳶尾花，此舉不僅節省人力，也有效維護梯田景觀。近年開始擴大種植面積，以浪漫的紫色鳶尾花為主要色彩，點綴鮮黃、潔白與火紅的花朵，為翠綠的梯田增添繽紛色彩，與層疊的梯田相互輝映，慕名而來的遊客絡繹不絕。

▲新北嵩山農村再生社區的梯田開滿鳶尾花。　圖：新北市政府農業局／提供
▲新北嵩山農村再生社區的梯田開滿鳶尾花。　圖：新北市政府農業局／提供

近年來，嵩山社區積極結合環境復育與觀光導覽，並攜手企業、團體及學校，在工作假期，合作修復珍貴的梯田田埂與石砌坡坎。同時，社區也熱情帶領參訪民眾親身體驗育苗、插秧、除草及收割等傳統農事，藉由土地復耕與耕作傳承，生動地倡導寓教於樂的理念。

在飽覽綿延不絕的梯田美景後，可用實際行動支持這些辛勤耕耘的在地小農，現場選購不使用化學肥料及農藥，飽滿香甜的千歲米、營養豐富的黑米，以及其他新鮮的在地蔬菜等農產品。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」。

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