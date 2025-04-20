火金姑亮相滿月圓　點亮夜間璀璨森林

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春夏交替、氣溫回暖，螢火蟲的點點星光即將點亮夜晚森林！滿月圓國家森林遊樂區邀您一同走進自然，親身感受夜間生態的奇幻魅力。配合螢火蟲出動的季節，滿月圓國家森林遊樂區遊客中心自04/16起至06/15推出「賞螢季」系列活動，邀請民眾無論白天黑夜，都能與螢火蟲來場不一樣的邂逅。

▲滿月圓具備豐富的夜間生態。 圖：滿月圓國家森林遊樂區遊客中心／提供

現場活動【火金姑來集章】，民眾可於遊客中心找尋有關螢火蟲的小知識並完成集章任務，將獨一無二的明信片帶回家；預約活動【達人帶路－火金姑來照路】將於04/26 (六)、04/27 (日)舉辦，透過專業講師的引導，在不干擾生態的前提下，近距離觀察這些珍貴的小生命，即日起開放線上報名，每梯次30人，額滿為止。

▲火金姑來集章明信片。 圖：滿月圓國家森林遊樂區遊客中心／提供

螢火蟲，又稱「火金姑」，其發光現象是由螢光素在酵素催化下進行一系列生化反應所產生的。螢火蟲夜間閃爍的光芒不僅迷人，且因為其對棲地要求極為嚴格，須有乾淨的水源、良好的植被覆蓋、無光害的棲地才能生息繁衍，因此有螢火蟲出沒亦象徵著純淨的自然環境。

位於新北市三峽區的滿月圓國家森林遊樂區，擁有豐的林相與清淨的水源，為螢火蟲提供了理想的棲息環境，成為觀賞這些發光精靈的絕佳地點，歡迎把握季節，來探訪滿月圓豐富有趣的螢火蟲生態。

滿月圓國家森林遊樂區開放時間為平日08:00及假日07:00，閉園皆為17:00，活動相關資訊請詳見「滿月圓國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，或電話洽詢滿月圓國家森林遊樂區遊客服務中心（08:30-17:00，除夕、週二休館）。

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