聽新聞
0:00 / 0:00

信義威秀驚傳「火警警報」　影廳濃煙竄出緊急疏散觀眾

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
信義威秀影城影廳驚傳失火。圖／威秀影城提供
信義威秀影城影廳驚傳失火。圖／威秀影城提供

台北信義威秀影城，日前才剛重新翻新開幕，沒想到今（16）日傳出火警警報，現場民眾表示，影廳內持續有濃煙冒出，據了解影城12到16廳傳出火警警報，而正在舉辦的金馬奇幻影展也受到影響。

對此，威秀影城回應指出：「因一樓餐廳廚房烹飪時不慎烤焦，油煙被火警警報偵測到，我們第一時間已經疏散民眾，情況已經控制住了。」而根據金馬奇幻影展回應，今日下午五點因信義威秀一樓餐廳濃煙影響，金馬奇幻影展將取消展映「4/16 (三) 16:30 12廳『戀愛夢迴中』；4/16 (三) 17:10 13+15廳『歌劇生死戀』」兩場放映。

而取消放映場次主辦方將主動進行全額退票，將票款退回原信用卡或街口帳戶；現場購票觀眾請另洽主辦方辦理。造成不便，敬請見諒。另外，信義威秀影城已經進行安全檢查，確保後續放映安全無虞，金馬奇幻影展其它場次將照常放映。

延伸閱讀

桃園化工廠反應槽竄濃煙 消防撲滅、無受傷受困

電影業沒落？900人大影廳「坐不到30人」 過來人曝關鍵：問題不在串流

又見火燒車！國3後龍段濃煙沖天 貨車起火全毀

陽明山火災濃煙飄新北 環保局揭「影響雙北3地區」：啟動空品監控

相關新聞

避開人擠人！新北八里「柚花秘境」清香四溢 假日踏青首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】目前柚花盛開，如果想避開人潮、親近大自然，新北農業局推薦來八里秘境欣賞盛開的柚花，享受寧靜的春日氛圍。 八里區的賞花熱點包括龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，以及八

陽明山夢幻海芋、繡球季繽紛登場　必拍得獎地景花藝、享親採花卉樂趣

綠意盎然的四月天，竹子湖的夢幻白色海芋正盛開，五、六月則由繽紛的繡球花接力登場。此時，帶著孩子上山賞花、採花、購花，不僅能欣賞大自然時晴、時雨、時霧的多變風貌， 還能造訪陽明山小油坑及日本柳杉森林中的「黑森林之心」造景藝術，為生活增添繽紛色彩。

台北公園下雪了！ 「四月雪」追花饗宴 白花流蘇綻放春如畫

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春天的腳步悄悄來臨，臺北市的街頭巷尾也開始被美麗的流蘇白色小花點綴得如詩如畫。每到三、四月，流蘇便成為市民們熱議的焦點之一。 還在納悶開著滿滿的白花的樹是什麼嗎？油桐花

台北The Chips美式餐廳副牌「樂起司」全新開幕！進駐中和環球，超浮誇牽絲美食邪惡破表

如果你是起司控，這次真的要衝一波！The Chips美式餐廳副牌「樂起司」正式登陸中和環球，濃郁起司加上多款邪惡美食，讓你每一口都感受到超濃郁、超牽絲的幸福感！每份主餐還貼心附上酥皮濃湯、麵包和飲品，老闆真的太佛心了吧！RG特派員就來介紹五道必吃的夢幻餐點，每一道都讓人食指大動！快分享給朋友一起去吃爆吧～

新北市平溪「觀音巖步道」風華重現 走進歷史生態之美

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市微笑山線觀音巖步道已正式完工並於近日開放，此次工程採生態式工法施工，包含步道設施修繕、整建、串聯，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，營造豐富多樣生物場域，建立環境教育

「基隆嶼登島」活動與潮境保育區開放預約 體驗台灣龍珠獨特海天風光

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市政府產業發展處宣布，經過5個月的休養期，基隆嶼及潮境保育區04/01起重新開放！基隆嶼與潮境保育區的風景獨特，也一直是民眾探索海洋保育及自然景觀的最佳場所，去年基隆嶼更吸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。