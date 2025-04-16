信義威秀驚傳「火警警報」　影廳濃煙竄出緊急疏散觀眾

台北信義威秀影城，日前才剛重新翻新開幕，沒想到今（16）日傳出火警警報，現場民眾表示，影廳內持續有濃煙冒出，據了解影城12到16廳傳出火警警報，而正在舉辦的金馬奇幻影展也受到影響。

對此，威秀影城回應指出：「因一樓餐廳廚房烹飪時不慎烤焦，油煙被火警警報偵測到，我們第一時間已經疏散民眾，情況已經控制住了。」而根據金馬奇幻影展回應，今日下午五點因信義威秀一樓餐廳濃煙影響，金馬奇幻影展將取消展映「4/16 (三) 16:30 12廳『戀愛夢迴中』；4/16 (三) 17:10 13+15廳『歌劇生死戀』」兩場放映。

而取消放映場次主辦方將主動進行全額退票，將票款退回原信用卡或街口帳戶；現場購票觀眾請另洽主辦方辦理。造成不便，敬請見諒。另外，信義威秀影城已經進行安全檢查，確保後續放映安全無虞，金馬奇幻影展其它場次將照常放映。