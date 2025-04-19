海芋季到竹子湖吃美饌　賞花佐美食體驗純粹田園時光

【圖／文：行遍天下】

海拔670公尺的竹子湖，是因火山熔岩噴發而形成的堰塞湖，四周被大屯山、七星山和小觀音山環繞。這裡土壤肥沃、泉水純淨，再加上終年雲霧繚繞，孕育出優質的稻米、高冷蔬菜與觀賞花卉。竹子湖不僅享有「海芋之鄉」的美譽，每逢花季，各大生態農園更會以自家新鮮蔬果入饌，推出色香味俱全的繽紛美食，令人流連忘返。





讓旅人體會「最好的冰箱在田裡」

發現生活園藝依偎著竹子湖的溪流與海芋步道而建，從菜園到餐桌，提供最短的食材旅程。農場主人曹昌正是一名景觀園藝師，民國90年代返鄉發展時，決定主打觀光菜園與料理美食，走不同的路，他將蔬菜種於石塊疊砌的梯田，無農藥、無化肥，所產蔬菜除了供應自家餐廳，也帶著旅客體驗摘採、挑菜、製作創意植物瓶，農場雖不開放採花，但複合式經營得有聲有色，所供應的台式創意料理，強調產地短、食材新鮮、少油且無味精，滋味絕佳的白切土雞、清炒野菜、五行甜湯，都出自他手，擁有五張烹飪證照的曹昌正，給了竹子湖的新鮮蔬菜最佳詮釋。

發現生活園藝

地址：台北市北投區竹子湖路35-1號

電話：02-2862-7898

時間：週一至週五10:30-20:00，週六至週日09:30-21:00

消費：開放參觀，免收入園費，農家家常料理每人均消約400元起。





漫步繁花遍野起伏的山中秘境

從竹子湖海芋大道循著指標往山中漫步，穿越小溪步道後，即可抵達這處秘密天地，農園主人曹永成曾獲十大傑出農村青年，善用山區地形栽種繡球花，營造多層次的繽紛花景，粉紅、桃紅、藍紫、純白的繡球花海，展現數大便是美的視覺震撼。

二代接班人曹雅芳力求改變，擁有專業設計背景，除了接手經營農場，還自創品牌、規劃體驗教室與課程，讓大梯田煥然一新，引領繡球花賞花風潮。她設計的花藝教室美感洋溢，為推廣竹子湖花卉手作藝術，特別選用在地花材進行創作，讓美麗永遠留存；今年榮獲海芋季地景IG打卡點設計展競賽銀質獎的「愛情之輪」也出自她手，精細兼具趣味與藝術，海芋季期間農場推出的苔球DIY，以可愛的長壽花為主角，為賞花遊程增添樂趣。走訪大梯田除了拍照賞景，也別錯過曹爸曹媽親自下廚的農家料理，竹子湖土雞以及現炸地瓜條、現採龍鬚菜滋味鮮美，還可觀賞四周花海，身心都療癒。

大梯田花卉生態農園

地址：台北市北投區竹子湖33-7號附近

電話：0917-639-349

時間：09:00-18:00(花季3月底-6月底)，非花季請來電預約入園，花季期間無公休日。

消費：入園費150元，可折抵消費100元。多肉苔球DIY每人350元，浮游永生花小夜燈DIY每人600元。





【同場加映】

曹家花田香

下午茶時光，在繽紛花草點綴的戶外餐桌享用，周圍綠林與花海環繞，別有一番風味。這裡的甜點皆選用當季食材精心製作，口感細緻、風味純正，為賞花之旅增添一抹甜美的幸福感。

曹家花田香

地址：台北市北投區竹子湖33-7號旁

電話：02-2862-5886

時間：花季07:30-18:00、淡季09:00-17:00、冬季11月-2月休園

消費：5-6月繡球花季入園費150元，可折抵100元消費，4月限定的花藝設計體驗遊程每人490元至890元不等，6人成行。

名陽匍休閒農莊

王家二女兒王韻淑從小跟著媽媽學咖啡，接手農莊後，將餐飲科系所學的專業，融合自家農場蔬果，研製飲料甜點，鹹焦糖淋醬肉桂捲佐海芋圖案的拉花咖啡。桶柑巴斯克、桶柑布朗尼，賣相精緻、滋味美妙。

名陽匍休閒農莊

地址：台北市北投區竹子湖路

電話：0935-913-239

時間：花季3-6月09:00-17:00(無公休)、非花季12:00-17:00(視花況調整)

消費：花季期間入園費每人200元，可折抵150元的花卉、飲品、點心；非花季期間入園費每人150元。小農系列飲品160元起，手工餅乾160元起，限量甜點時價。

花谷海芋園

可以換上可愛青蛙裝下田採摘海芋，堅持開園半年、休園半年的盧家主人，希望利用休園的半年整理園區、除草施肥、進行景點創意發想，為開園半年呈現最美的姿態，賞花之餘也品嘗蘋果櫻桃果粒茶與厚片土司，舒心又愜意。

花谷海芋園

地址：竹子湖路68號往前50公尺

電話：0916-754-684

故鄉休閒農園

大梯田花卉生態農園有一條階梯步道，可以穿越山林通往故鄉休閒農園， 這家擁有一千六百多坪金針花海的農園，是竹子湖夏季賞花亮點，由於盛產金針花，海芋季和繡球花季期間特別響應花季活動，推出金針花造型和南瓜造型的金針花裸。

故鄉休閒農園

地址：竹子湖路海芋大道上

電話：02-2861-5736

財福海芋田

財福海芋田第三代接手後，傳承花卉產業，花季期間可預約體驗青蛙裝採海芋，活動項目涵蓋花田迎賓茶飲與農村點心、採海芋水田教學、海芋6朵及花田文創小禮，每位300元；以特產龍鬚菜製作的龍鬚菜麵與龍脆好夥棒餅乾也值得一買。

財福海芋田

地址：竹子湖路68號往前68公尺頂湖最底

電話：0928-624-802





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