板橋最新打卡熱點！「FUN電樂園」萌趣啟用 親子出遊首選
隨著兒童節的熱情依舊，板橋435藝文特區為大小朋友們準備了一份超驚喜的禮物──全新兒童遊戲場「435FUN電樂園」於4/1正式啟用！
園地的誕生，來自園區內台灣玩具博物館的細心調查與創意規劃，聆聽孩子們心中的夢幻遊戲藍圖，再融合「435藝術聚落」的創作特色，讓遊戲場不僅好玩，更富藝術氛圍。佔地540平方公尺的大型空間中，設置了筒狀溜滑梯、鑽籠、攀爬鋼索、蜘蛛爬網與攀岩板等，讓孩子們能夠自由奔跑、探索與挑戰。同時也融入無障礙設計，設有三站式共融遊戲組、鳥巢鞦韆等設施，讓每一位孩子都能找到屬於自己的遊樂角落。
走進「435FUN電樂園」，你會發現這裡不只是單純的遊戲場。園區特別結合藝術進駐特色設計，設置了戶外豎琴組、彩虹音樂琴和粉筆塗鴉牆，鼓勵孩子們透過感官體驗與藝術互動，激發無限想像力。在這裡，奔跑與創作可以同時進行，每一個角落都是孩子自由表達的舞台。
「435FUN電樂園」不只是遊戲場，更是一座屬於孩子們的快樂王國，將創意、體能、藝術與共融精神完美交織。無論是爬上鋼索，滑下溜滑梯，還是在戶外琴鍵上敲響旋律，這裡都是孩子探索世界的起點。全家一起到板橋435藝文特區走走，搶先體驗這座結合藝術與歡樂的全新樂園吧！
景點地址：板橋435藝文特區（新北市板橋區中正路435號）
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