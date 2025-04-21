快訊

宮廟、黑幫遭滲透 國防部報告曝：中共5管道4手法

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「有很好發展」：能贏得豐厚獎金

高虹安涉貪汙案開庭 「畫家法官」：5分鐘應說服合議庭別浪費時間

板橋最新打卡熱點！「FUN電樂園」萌趣啟用 親子出遊首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專


隨著兒童節的熱情依舊，板橋435藝文特區為大小朋友們準備了一份超驚喜的禮物──全新兒童遊戲場「435FUN電樂園」於4/1正式啟用！


▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專


打造共融童趣空間，激發孩子的創意與活力


園地的誕生，來自園區內台灣玩具博物館的細心調查與創意規劃，聆聽孩子們心中的夢幻遊戲藍圖，再融合「435藝術聚落」的創作特色，讓遊戲場不僅好玩，更富藝術氛圍。佔地540平方公尺的大型空間中，設置了筒狀溜滑梯、鑽籠、攀爬鋼索、蜘蛛爬網與攀岩板等，讓孩子們能夠自由奔跑、探索與挑戰。同時也融入無障礙設計，設有三站式共融遊戲組、鳥巢鞦韆等設施，讓每一位孩子都能找到屬於自己的遊樂角落。


▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專


▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專


藝術與遊樂融合，創造親子互動新場景


走進「435FUN電樂園」，你會發現這裡不只是單純的遊戲場。園區特別結合藝術進駐特色設計，設置了戶外豎琴組、彩虹音樂琴和粉筆塗鴉牆，鼓勵孩子們透過感官體驗與藝術互動，激發無限想像力。在這裡，奔跑與創作可以同時進行，每一個角落都是孩子自由表達的舞台。


▲圖片來源：新北市文化局粉專
▲圖片來源：新北市文化局粉專


「435FUN電樂園」不只是遊戲場，更是一座屬於孩子們的快樂王國，將創意、體能、藝術與共融精神完美交織。無論是爬上鋼索，滑下溜滑梯，還是在戶外琴鍵上敲響旋律，這裡都是孩子探索世界的起點。全家一起到板橋435藝文特區走走，搶先體驗這座結合藝術與歡樂的全新樂園吧！


【435FUN電樂園】

景點地址：板橋435藝文特區（新北市板橋區中正路435號）

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//「粉嘻鯨」現身新北！從白天到夜晚 大都會公園成為童話世界

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

兒童節 公園 連假

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

罷免葉元之破二階最低門檻 倒數15天罷團再衝1萬5千份

影／板橋貨車下台64違規右轉 19歲騎士撞上一度無生命跡象

「貝兒絲樂園」陸續閉館退費方式引家長不滿 北市法務局已接16件申訴

新北改造福民公園 海龜遊戲場打造全齡療癒空間

相關新聞

板橋最新打卡熱點！「FUN電樂園」萌趣啟用 親子出遊首選

全新登場、超吸睛！板橋435藝文特區最新亮點「435FUN電樂園」正式啟用，超過十種豐富設施、藝術感十足的遊戲空間，保證讓孩子大放電、大滿足，一起來搶先體驗這座最潮親子樂園！

海芋季到竹子湖吃美饌　賞花佐美食體驗純粹田園時光

海拔670公尺的竹子湖，是因火山熔岩噴發而形成的堰塞湖，四周被大屯山、七星山和小觀音山環繞。這裡土壤肥沃、泉水純淨，再加上終年雲霧繚繞，孕育出優質的稻米、高冷蔬菜與觀賞花卉。竹子湖不僅享有「海芋之鄉」的美譽，每逢花季，各大生態農園更會以自家新鮮蔬果入饌，推出色香味俱全的繽紛美食，令人流連忘返。

清香淡雅的紫色花廊 新北河濱公園「苦楝花海」美不勝收

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春日腳步悄然來臨，新北河濱公園苦楝樹悄悄換上夢幻紫衣，位於樹林山佳沐心池及鶯歌三鶯棒壘球場運動公園，正值苦楝花期，一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，輕柔搖曳於微風之中。當花瓣

避開人擠人！新北八里「柚花秘境」清香四溢 假日踏青首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】目前柚花盛開，如果想避開人潮、親近大自然，新北農業局推薦來八里秘境欣賞盛開的柚花，享受寧靜的春日氛圍。 八里區的賞花熱點包括龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，以及八

陽明山夢幻海芋、繡球季繽紛登場　必拍得獎地景花藝、享親採花卉樂趣

綠意盎然的四月天，竹子湖的夢幻白色海芋正盛開，五、六月則由繽紛的繡球花接力登場。此時，帶著孩子上山賞花、採花、購花，不僅能欣賞大自然時晴、時雨、時霧的多變風貌， 還能造訪陽明山小油坑及日本柳杉森林中的「黑森林之心」造景藝術，為生活增添繽紛色彩。

台北公園下雪了！ 「四月雪」追花饗宴 白花流蘇綻放春如畫

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春天的腳步悄悄來臨，臺北市的街頭巷尾也開始被美麗的流蘇白色小花點綴得如詩如畫。每到三、四月，流蘇便成為市民們熱議的焦點之一。 還在納悶開著滿滿的白花的樹是什麼嗎？油桐花

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。