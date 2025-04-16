避開人擠人！新北八里「柚花秘境」清香四溢 假日踏青首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】目前柚花盛開，如果想避開人潮、親近大自然，新北農業局推薦來八里秘境欣賞盛開的柚花，享受寧靜的春日氛圍。

目前正值八里柚花盛開的時節。 圖：新北市政府農業局／提供

八里區的賞花熱點包括龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，以及八里北49線荖阡坑路。西龍巖視野遼闊，可俯瞰台北港與淡江大橋，沿途50公頃柚子園綻放雪白柚花，花香四溢，景色醉人，可在賞花之餘，走訪百年古蹟西龍巖祈福許願。荖阡坑路沿線同樣花開滿溢，是踏青賞花的絕佳選擇，可順道至「桃樂絲森林」品嘗柚子特色美食，或前往「嵐天咖啡」，邊品味咖啡邊俯瞰八里美景。

▲雪白柚花清香四溢。 圖：新北市政府農業局／提供

八里農會理事長施阿貴表示，每年3月底至4月初，八里地區的柚花陸續綻放，整片柚園猶如披上純白薄紗，宛如仙境。今年花況絕佳，特別邀請民眾在連假期間來八里踏青，漫步於柚子園中，感受淡雅花香。

新北市農業局表示，八里是新北市文旦柚的最大產地，種植面積約225公頃，得天獨厚的環境造就了文旦柚Q彈的口感和香甜的味道。目前正值八里柚花盛開的時節，快揪親朋好友一起來踏青，沉浸在花香之中！農業局也特別提醒，賞花之餘也請共同愛護環境，切勿隨意摘花，讓更多人能共享這份春日花香。

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