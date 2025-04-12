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台北公園下雪了！ 「四月雪」追花饗宴 白花流蘇綻放春如畫

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲士林官邸流蘇近日盛放。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲士林官邸流蘇近日盛放。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春天的腳步悄悄來臨，臺北市的街頭巷尾也開始被美麗的流蘇白色小花點綴得如詩如畫。每到三、四月，流蘇便成為市民們熱議的焦點之一。

還在納悶開著滿滿的白花的樹是什麼嗎？油桐花季節不是還沒到嗎?沒錯，那滿枝白花的樹就是又被稱為「四月雪」的流蘇。邀請大家一起走出戶外，好好欣賞這場春天的饗宴。

二二八公園流蘇花開。　圖：臺北市政府工務局／提供
二二八公園流蘇花開。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處長藍舒凢表示，流蘇花花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾之流蘇，因而得名。雌雄異株或為兩性花，羽毛狀的圓錐花序，頂生，多數簇生，具香氣。在臺北、桃園、新竹山區均有分佈，需要日照充足、排水良好的環境。

由於與桂花是近親，流蘇花也具有類似桂花的清香，嫩葉可入藥或替代茶葉，果實成熟由綠轉為紫黑色能供鳥兒食用，木質堅硬還可製成算盤的珠子等器物。而被稱為「四月雪」是因為它盛開時潔白如雪的花瓣隨風飄落，宛如雪花般浪漫，對於喜歡拍照打卡的朋友來說，這絕對是不可錯過的機會！無論是穿上輕便的春裝還是帶著心愛的小寵物，只要隨手一拍，都能留下浪漫又唯美的回憶。

▲大安森林公園流蘇花開，吸引民眾駐足欣賞。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲大安森林公園流蘇花開，吸引民眾駐足欣賞。　圖：臺北市政府工務局／提供

▲南港公園流蘇花開。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲南港公園流蘇花開。　圖：臺北市政府工務局／提供

臺北市內有許多賞流蘇花的好去處，包括大安森林公園、二二八公園、南港公園、介壽公園、新生公園、士林官邸、美崙公園、振興公園、天母公園，等，甚至在一些街道旁的人行道，都可以看到流蘇的身影。無論清晨散步還是黃昏漫遊，都能感受到那份純淨與美好。

除了賞花之外，可以順便在公園走走休息，也許座椅旁的草地上就有機會看到美麗的綬草、白花三葉草、黃鵪菜等小巧的野花，隨處不經意的一瞥都是上天賜與的生活驚喜。

▲美崙公園流蘇花開。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲美崙公園流蘇花開。　圖：臺北市政府工務局／提供

所以，不管你是熱愛大自然的旅人，還是想找個地方放鬆心情的上班族，快走出戶外一起感受流蘇花的魅力吧！記得把握時間，因為這場「四月雪」只會短暫停留，錯過了可要再等一年囉！

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