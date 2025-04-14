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陽明山夢幻海芋、繡球季繽紛登場　必拍得獎地景花藝、享親採花卉樂趣

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

綠意盎然的四月天，竹子湖的夢幻白色海芋正盛開，五、六月則由繽紛的繡球花接力登場。此時，帶著孩子上山賞花、採花、購花，不僅能欣賞大自然時晴、時雨、時霧的多變風貌， 還能造訪陽明山小油坑及日本柳杉森林中的「黑森林之心」造景藝術，為生活增添繽紛色彩。

▲黑森林之心
▲黑森林之心

　

親子同遊花季特色遊程超有趣

春天的腳步悄然而至，2025年竹子湖海芋季與繡球花季正式揭開序幕！本次花季以「芋想世界」為主題，漫山遍野的海芋宛如白色浪花，營造夢幻詩意的春日景色。不僅有充滿巧思的創意打卡景點，花季活動更是精彩紛呈。由臺北市農會與北投區農會精心策劃的竹子湖生態農園體驗活動，推出兩條特色遊程——恬靜自然的頂湖遊程與熱鬧豐富的海芋大道遊程，帶領旅人深入探索竹子湖的獨特文化與生態之美。此外，各大生態農場與花園更特別加碼設計豐富體驗活動，讓大小朋友親近農園生活，享受充滿樂趣的DIY手作與農家料理，體驗最純粹的田園時光。

▲大梯田花卉生態農園的摩天輪地景藝術
▲大梯田花卉生態農園的摩天輪地景藝術

竹子湖生態農園體驗

電話：4-6月活動詳情請電02-2893-0227北投區農會推廣部林先生

時間：海芋季與IG打卡點地景花藝設計展即日起至4/27、繡球花季5/23-6/22，其他花季限定活動3/15-4/27（含清明連假）、5/24-6/22（含端午連假）活動內容：海芋繡球印卡讚、海芋傳情 郵你心意 臨時郵局活動、巴島柑嬤店市集活動、芋遊味競湖田園遊會

　

置身漂浮星空異想世界

竹子湖一帶的農場陸續轉型為觀光花田後，除了部分土地維持農作耕種，其餘多改種花卉，從海芋、繡球花、鳳仙花、波斯菊到金針花等輪流綻放，每年春夏壯觀的花海美景，令人留連忘返。以繡球花海與田園造景聞名的曹家花田香，主人曹瑞芸擁有花藝設計師執照，每年用心設計的作品都令人耳目一新，今年更以「漂浮的星空」為主題，獲得2025年海芋季地景IG打卡點設計展競賽金質獎，作品中以探索星球的故事與理念，融合童趣、歡樂元素和多元材質，營造奇幻迷人的氛圍。

曹家花田香

地址：台北市北投區竹子湖33-7號旁

電話：02-2862-5886

時間：花季07:30-18:00、淡季09:00-17:00、冬季11月-2月休園

消費：5-6月繡球花季入園費150元，可折抵100元消費，4月限定的花藝設計體驗遊程每人490元至890元不等，6人成行。

　

邂逅夢幻賞花基地萌萌樹蛙

擁有整片花海山谷的名陽匍休閒農莊，被譽為「夢幻賞花基地」，從招牌到外觀都相當低調，進入農場後卻有柳暗花明又一村的驚喜感。第一代主人從事建築業，除了喜歡蒔花弄草，也擅長創造妙趣打卡點、藝術石雕和花卉造型的鑄鐵桌椅，花海園區佈置的鞦韆、彈弓及畫框，深受旅人喜愛。已經取得綠色保育標章的名陽匍，榮獲海芋季銀質獎的拍照熱點「樹蛙夢屋」將當地樹蛙當成主角放大，並與小木屋結合，詮釋蛙蛙的夢想棲息地，可愛又清新。

名陽匍休閒農莊

地址：台北市北投區竹子湖路　

電話：0935-913-239　

時間：花季3-6月09:00-17:00（無公休）、非花季12:00-17:00（視花況調整）

消費：花季期間入園費每人200元，可折抵150元的花卉、飲品、點心；非花季期間入園費每人150元。小農系列飲品160元起，手工餅乾160元起，限量甜點時價。

　

地景藝術中享受親採海芋樂趣

小瀑布海芋園擁有遼闊的海芋花田，每年的3到5月白色海芋盛開，美不勝收，農場主人為2025年海芋季地景IG打卡點設計展競賽打造的「芋夢之網」，以竹編構成，展現細膩的工藝美學，獲得銅質獎肯定。每逢海芋季節，農場也開放旅客採摘，還特別貼心在花田中鋪上石板，無需更換雨鞋或穿青蛙裝就能輕鬆採摘，以青山綠水海芋為背景，留下美麗的紀念照。

小瀑布海芋園

地址：台北市北投區竹子湖路33號　

電話：0933-887-856

時間：09:00-18:00，開放自採海芋時間因花況與天氣狀況有所調整，建議來訪前先致電確認。

消費：海芋季期間入園採花100元8朵，不採花每人50元。

　

來場煙霧蒸騰的火山冒險！

小油坑是陽明山國家公園內著名的地熱景點。這裡因火山活動仍持續進行，終年可見濃煙裊裊的硫磺氣體，以及不斷冒出的熱氣與滾燙的溫泉水，展現獨特的地質景觀。步道沿途設有觀景台，可近距離欣賞噴氣孔與硫磺結晶。

小油坑

交通：自行開車則可沿仰德大道上山，循指標抵達小油坑停車場，步行即達。

　

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北投 海芋 繡球花

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