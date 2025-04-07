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用價格跟名店拚！超夯「299元火鍋吃到飽」暢吃多款肉品、70種食材自助吧　竟還有「高單價冰品、星巴克咖啡」無限續

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專
圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專

299元火鍋吃到飽！吃到飽正當紅，新北這間麻辣火鍋店「吃到飽」最低只要299元，即享肉品4種肉品、70種食材自助吧吃到飽，還有各式飲料、甜湯任你吃。網友探店後給評「一定會再回訪」、「這樣的店希望一直開下去」。

圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專
圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專

吃到飽不只比菜色還要拚價格，新北蘆洲這間「發辣x鴛鴦麻辣火鍋」推出最低299元吃到飽方案，平日午餐限定，16:00前入場即可以299元（需另加10%服務費）爽吃特選牛、國產豬肉、紐西蘭小羔羊及新鮮魚片吃到飽，還有多達70種食材的豐盛自助吧任你拿，多樣食蔬、火鍋料統統有，還有網友激推「私房滷肉飯」，鹹甜口十分下飯。

圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專
圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專

圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專
圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專

299元火鍋吃到飽若單吃肉品和自助吧還不過癮，也可以69元加購新鮮蛤蜊、東石鮮蚵、滷牛筋等10種美味。

圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專
圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專

除了高CP值的299元火鍋吃到飽外，發辣平日晚餐和假日全天提供「698元和牛火鍋吃到飽」，澳洲和牛、無骨牛小排到黑毛梅花豬等多種肉品統統有，還有海鮮聚寶盆、大白蝦等鮮甜海鮮任你吃。有人更是衝著多款進口冰品而去，還有不少單價偏高的種類，就連咖啡都是選用星巴克咖啡豆，值得挖寶衝一波。

圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專
圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專

發辣x鴛鴦麻辣火鍋

地址：新北市蘆洲區中原路12巷19號

營業時間：週一至五12:00-22:30；週六日11:30-22:30（週四公休）

備註：299元方案不含冰品，食材供應情形依現場為準

299元吃到飽菜單。圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專
299元吃到飽菜單。圖／發辣x鴛鴦麻辣火鍋粉專

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