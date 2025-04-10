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「基隆嶼登島」活動與潮境保育區開放預約 體驗台灣龍珠獨特海天風光

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台灣龍珠－基隆嶼全景。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
台灣龍珠－基隆嶼全景。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市政府產業發展處宣布，經過5個月的休養期，基隆嶼及潮境保育區04/01起重新開放！基隆嶼與潮境保育區的風景獨特，也一直是民眾探索海洋保育及自然景觀的最佳場所，去年基隆嶼更吸引約8萬人次到訪，足見基隆嶼的獨特魅力。 基隆市政府產業發展處代理處長蔡馥嚀表示，今年度基隆嶼與潮境保育區自04/01-10/31止再次開放遊客預約進行活動。

基隆嶼每日將開放1,200名遊客登島，行程包含登島、繞島及登頂等選擇。沿著基隆嶼濱海步道可以欣賞基隆嶼壯麗的火山地質、海蝕景觀，島上珍稀植物海桐、鐵炮百合及金花石蒜等於不同季節盛開也讓基隆嶼擁有豐富的景色變化。此外，沿著基隆嶼的登山步道，遊客可欣賞壯麗的「海檻奇觀」及台灣北海岸線的美景。當遊客登上山頂後，還能與燈塔合影留念，體驗絕美的海天一色。

▲基隆嶼濱海步道。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
▲基隆嶼濱海步道。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

另外為了確保潮境保育區生態保護與遊憩活動的平衡，基隆市政府於去年推出「潮境2.0」的管理辦法，針對潮境保育區實施總量與單一出入口管制方案，所有欲進入保育區進行活動的民眾需事先進行線上實名制申請。水域活動平日開放200人，假日分為上午與下午兩個時段各開放200人，並且進行水域活動者須持有國內外潛水機構的合格證書。陸域活動則由市府核准的解說員帶領民眾進出，每日開放200人，周邊居民及經專案申請的科學研究則不在此限。另外為保護區內生態環境，保育區核心區內不允許船隻作業，並禁止任何破壞棲地與採捕水生動植物等行為。違規者將依漁業法規定處以罰款，罰金可達新台幣三萬元至十五萬元。

▲基隆嶼的鐵炮百合。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
▲基隆嶼的鐵炮百合。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

最後，蔡馥嚀表示，今年市府亦將繼續推動相關海洋活動，如海洋公民科學家培訓營、水上體驗及海洋保育教育課程等，邀請民眾一同參與海洋行動，離海更進一步，體驗大自然的多樣性與樂趣，並一同參與海洋保育，為保護我們的海洋生態盡一份心力。 如欲了解更多有關登島及保育區預約活動的資訊，請至「潮嚮山海基隆」粉絲專頁或「基隆市海洋保護區」官方網站查詢。

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