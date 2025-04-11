新北市平溪「觀音巖步道」風華重現 走進歷史生態之美

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市微笑山線觀音巖步道已正式完工並於近日開放，此次工程採生態式工法施工，包含步道設施修繕、整建、串聯，打造淺水自然水塘，維護螢火蟲友善棲地，營造豐富多樣生物場域，建立環境教育場地，融合歷史文化重現日治時期風貌，成為新北市生態旅遊的新亮點。

新北市政府觀光旅遊局楊局長宗珉表示，本案是新北市推動「工程與自然共融及文化」的重要成果，透過工程手段重整與修築，整合步道動線，利用鋪面改善呈現系統性的步道，再串聯既有環山步道，規劃休憩亭等空間，於旅途中停留、休息與補給，增加潛力眺望點，以平台及設施創造觀景的機會，製造旅遊記憶點。

▲為重現螢火蟲棲地，利用既有低窪池體，提供生長空間。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為重現螢火蟲棲地，利用既有低窪池體，以砌石駁坎打造多孔隙自然水塘，多孔性特色提供動植物棲息與生長空間，在水塘與排水路徑種植高地錯落適生的植栽綠化，以及喬木疏植修剪增加透光性，寄望建立充滿生命的「螢光」、夜晚暗空的「星光」及平溪文化的「天燈光」。

「昭和橋」是日治時期遺留於平溪地區重要的歷史文化資產，具有深厚歷史背景與文化意涵，佇立於淺水自然水塘邊，再藉由步道串聯「平安鐘」，其原名為「警報鐘亭」，有著空襲記憶流傳，警報鐘聲在歷史演變下，在當地有了傳遞平安意涵存在。本案工程提供遊客欣賞古蹟完整風貌的眺望節點，讓遊客在漫步時能感受到歷史與自然的交織。 「平安鐘」，其原名為「警報鐘亭」，有著空襲記憶流傳，警報鐘聲在歷史演變下，在當地有了傳遞平安意涵存在

▲為重現螢火蟲棲地，利用既有低窪池體，提供生長空間。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

觀音巖步道的整修與生態復育及歷史結合，是推動永續發展的重要成果，遊客可以更深入體驗，從平溪老街出發，漫步於古樸街道感受在地風情，探訪平溪台灣最老的郵筒，留下懷舊紀念；接著前往觀音巖步道，欣賞生態復育成果與自然景致，敲響平安鐘祈福，並探索防空洞了解歷史痕跡；最後回到平溪老街參與放天燈活動，在夜空中許下願望，用自己的步調與感官，完整感受新北微笑山線的自然之美與文化魅力。 更多相關資訊，請參閱「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」Facebook 粉絲專頁查詢。

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