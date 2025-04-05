「Local Local 中山」咖啡廳開幕了！首推貳樓聯名「超級酸種開放三明治」還有DJ與調酒超Chill

「白日咖啡派對」成為新型社交潮流！台北中山的 Local Local 正式加入這場日光社交革命！每週日下午兩點準時開啟 Live DJ 表演，結合白天派對氛圍、特色咖啡與手作美食，讓旅人與在地人都能在陽光灑落的城市角落，展開屬於自己的午後慢節奏。不分年齡不分個性與不分性別，Local Local 不僅只是咖啡廳，更是「輕社交」的聚散地，一起揪團喝杯咖啡享受吧！

圖／取自Local Local Coffee臉書粉專

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Local Local 中山選用半開放設計，室內外皆可自由選座，從公園式座位到電線桿造型站位，每一處都彷彿置身城市舞台。除了招牌厚椰拿鐵與冰球荔枝美式，還獨家推出靈感系甜點咖啡，如提拉米蘇風味拿鐵；搭配貳樓聯名研發的「超級酸種」開放式三明治系列，從辣雞肉、煙燻鮭魚到黑松露菇應有盡有，每一口都充滿麥香與層次。晚上七點後，則可品嚐 on tap 調酒、酉鬼聯名啤酒，以及限定版「黑金火烤起司三明治」與「火烤花生果醬三明治」，是夜晚微醺時光的最佳搭配。

圖／取自Local Local Coffee臉書粉專

而走進 Local Local 中山，真的彷彿走入一場藝術展覽。紅色訂製磁磚長桌、荷蘭品牌設計、法國藝術家 Ana Popescu 的幾何畫作，共構出視覺與感官的驚喜旅程。無論是計畫中的台北旅行，還是即興出走的午後散策，這裡都是你不容錯過的中山秘密基地。最後，開幕派對將於 4 月 5 日舉辦，旅人們準備好踏上這場城市白日派對了嗎？

圖／取自Local Local Coffee臉書粉專

Local Local 中山

地址：台北市中山區長安西路19巷2弄29號

營業時間：週日至週四 09:00～22:00；週五、週六 09:00～24:00