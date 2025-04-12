台北The Chips美式餐廳副牌「樂起司」全新開幕！進駐中和環球，超浮誇牽絲美食邪惡破表

如果你是起司控，這次真的要衝一波！The Chips美式餐廳副牌「樂起司」正式登陸中和環球，濃郁起司加上多款邪惡美食，讓你每一口都感受到超濃郁、超牽絲的幸福感！每份主餐還貼心附上酥皮濃湯、麵包和飲品，老闆真的太佛心了吧！RG特派員就來介紹五道必吃的夢幻餐點，每一道都讓人食指大動！快分享給朋友一起去吃爆吧～

台北美食：The Chips 副牌「樂起司」全新開幕！進駐中和環球

樂起司｜歐姆蛋蕃茄炸雞飯 (3號)

這道餐點絕對是起司控與炸雞控的最愛！蓬鬆滑嫩的歐姆蛋覆蓋在酸甜的蕃茄醬飯上，輕輕劃開，蛋液與米飯完美融合，口感柔順又帶點微酸的層次感。再來，這盤的靈魂就是旁邊的現炸卡滋炸雞！炸雞外皮金黃香酥，一口咬下，雞汁瞬間爆開，搭配蕃茄醬飯與歐姆蛋，鹹香與酸甜完美平衡，讓人忍不住一口接一口。無論是視覺還是味覺，這道都超滿足，快來試試牽絲起司與炸雞的絕配滋味！

圖/ReadyGo

樂起司｜帕瑪森雞腿手工疙瘩 (7號)

這道絕對是「樂起司」的隱藏版驚喜！如果吃膩了一般的義大利麵，這道你一定要試看看。義式手工疙瘩Q彈軟糯，裹上特製帕瑪森起司醬汁，濃郁到不行！每一顆疙瘩都吸附著滿滿起司，口感層次豐富。旁邊還有一塊超大塊的帕瑪森雞腿排，外皮煎到金黃酥脆，裡面的雞肉卻鮮嫩多汁，搭配起司醬更是邪惡爆表。起司香、奶香、雞腿的焦香融合在一起，一吃就讓人驚艷！配菜是香煎雞腿排，外皮焦香、內部超嫩，醬汁完美巴附，口感層次豐富。

圖/ReadyGo

樂起司｜蒜香白酒蛤蜊麵 (8號)

海鮮控集合！義大利麵吸附滿滿的白酒蒜香醬汁，香氣濃郁，帶有淡淡的酒香與蒜香，每一口都能感受到醬汁的精華。滿滿的新鮮蛤蜊鋪在麵上，每顆蛤蜊都鮮甜飽滿，完全沒有腥味，讓人彷彿置身海邊大快朵頤！麵條口感彈牙，與鮮美蛤蜊的湯汁緊密結合，不會過於油膩，清爽又濃郁，吃完嘴裡還留著淡淡的蒜香，超級滿足。

圖/ReadyGo

樂起司｜培根蛋奶義大利麵 (9號)

奶香與鹹香完美結合的經典義大利麵！一上桌就能看到滿滿的培根片舖滿整盤，還有一顆誘人的生蛋黃靜靜躺在麵的中央，攪拌後讓蛋黃與醬汁完美融合，讓每根麵條都包裹著滑順的醬汁。培根的鹹香讓整體風味更有層次，每一口都是濃郁與煙燻香氣的雙重享受。這道絕對是濃郁系義大利麵的代表，愛吃奶香口味的千萬別錯過！

圖/ReadyGo

樂起司｜兒童餐

小朋友最愛的兒童套餐來了！這道兒童堡不僅造型可愛，份量也剛剛好，特別適合小朋友食用。迷你漢堡麵包鬆軟，口感鬆軟的麵包夾著多汁的雞肉，搭配起司與生菜，一口咬下剛剛好的鹹香滋味，讓小朋友吃得開心又健康！旁邊還有現炸薯條，金黃酥脆，搭配番茄醬剛剛好，不管是視覺還是口感都超吸引小朋友，讓爸媽也能安心享用大餐！

圖/ReadyGo

樂起司｜菜單

樂起司不只賣義大利麵，還有多種飯類選擇，不管是青醬、番茄、還是蒜香口味，通通滿足你的味蕾！如果比較想吃美式料理，也沒問題，他們還有超誘人的漢堡等你來嚐鮮！除了主餐，「樂起司」還準備了各式邪惡小點，讓人每樣都想點，直接陷入選擇障礙！更棒的是，每份主餐皆附酥皮濃湯、麵包及飲品，飲品可選擇可樂、Zero、雪碧、檸檬紅茶或蘋果汁。帶小朋友來也不用擔心！「樂起司」貼心推出兒童餐，讓大人小孩都能盡情享受美食時光！

圖/樂起司

樂起司 (中和環球)

地址：新北市中和區中山路三段122號

營業時間：週一～日11:00-22:00

電話：02-32340009

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