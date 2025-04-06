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賞螢季將至 新北市推50處夏夜「螢光秘境」

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新北市農業局邀請民眾前來賞螢。　圖：新北市政府農業局／提供
新北市農業局邀請民眾前來賞螢。　圖：新北市政府農業局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」提供最詳盡的賞螢資訊，邀請民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，新北市共有50處賞螢秘境，涵蓋山林步道、農場園區及社區綠地，民眾可近距離欣賞螢火蟲的夢幻舞姿。

▲除了自然步道與山林賞螢秘境，新北市內多處農場與生態園區也特別規劃了夜間生態導覽活動。　圖：新北市政府農業局／提供
▲除了自然步道與山林賞螢秘境，新北市內多處農場與生態園區也特別規劃了夜間生態導覽活動。　圖：新北市政府農業局／提供

新北市農業局致力輔導轄內農友共同推行友善耕作，兼顧健康及生態保育，同時也有助於營造適合螢火蟲棲息和繁衍的環境。除了自然步道與山林賞螢秘境，新北市內多處農場與生態園區也特別規劃了夜間生態導覽活動。例如雙溪平林休閒農場，以「自然、健康、知性」為宗旨，堅持不過度開發、不使用農藥、除草劑及化學肥料，採用自然工法於園區內設置水生植物區、種植原生種的水生植物，使各種水生螢火蟲能夠在此生存繁衍，每年4、5月晚間有為數可觀的黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等營火蟲出現翩翩飛舞，今年4月7日至5月10日更推出套裝行程，包含 DIY、風味餐、導覽等，每人只要550元，讓遊客親身感受生態農業與螢火蟲復育的成果。

▲賞螢季將近，新北市推出賞螢全攻略。　圖：新北市政府農業局／提供
▲賞螢季將近，新北市推出賞螢全攻略。　圖：新北市政府農業局／提供

新北市農業局提醒，螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，因此螢火蟲季期間，賞螢遊客應留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，除此之外，也須避免踩踏草地、泥地，盡量走在步道上，選定地點即可關閉照明，定點觀賞夜間精靈飛舞。此外，部分賞螢地點為免費自由參觀，如汐止的新山夢湖步道、坪林的九芎根親水公園等，也有許多位於校園內，夜間前往賞螢的民眾請務必留意自身安全，並遵守相關規定。參加導覽行程的民眾也務必聽從導覽人員指示。

▲賞螢謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。　圖：新北市政府農業局／提供
▲賞螢謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。　圖：新北市政府農業局／提供

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市從生產、生活、生態3個層次推動「三生永續」政策，螢火蟲是典型的環境指標生物，營造螢火蟲棲地除了能健全生態環境，增加棲地多樣性及生物多樣性，還能提供民眾散心與健行的場域。誠摯邀請市民於春夏之際攜家帶眷，共同走進山林田野，感受螢火蟲點亮夜晚的奇幻景象，一同守護這片美麗的自然生態！雙溪平林休閒農場賞螢套裝行程，報名時間為即日起至欲參加活動的前1天，可電洽或上網報名，每日限額300人。

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秘境 螢火蟲 賞螢

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