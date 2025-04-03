「寶藏巖光節」震撼回歸！三大展區擴展 帶你發現城市浪漫角落





每年春天，寶藏巖都化身為光影交錯的奇幻舞台，而今年的「寶藏巖光節」更是規模升級，以「趖 sô」為主題，邀請國內外20組藝術家共同創作，帶來一場結合光影、空間與歷史的沉浸式體驗。展區更首次擴大至蟾蜍山煥民新村、嘉禾新村，讓藝術與山城聚落的文化底蘊深度交融。





▲圖片來源：台北市文化基金會FB

▲圖片來源：台北市文化基金會FB





「趖 sô」——緩慢行走，感受土地與生命的流動





「趖 sô」這個主題不僅呼應蛇年的意象，更取其在台語中「緩慢、閒蕩」的意味，提醒我們在這個快速運轉的時代，學會停下腳步，細細品味生活與環境。寶藏巖光節透過光影裝置、藝術展演與聚落漫遊，邀請每位來訪者放慢步伐，與城市、與藝術、與自身展開對話，在移動與靜止間找回最真實的感知與連結。





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





三大展區擴張，沉浸式探索城市光影





今年光節不僅於寶藏巖國際藝術村展出，更首度延伸至蟾蜍山煥民新村與嘉禾新村，串聯起三個場域，讓觀展體驗更加立體多元。此外，本次活動亦與「臨暗仔地景藝術節」合作，特邀三件精彩作品進駐，讓觀眾在夜幕低垂時，感受光影變化帶來的獨特氛圍。這不僅是一場藝術展覽，更是一場融入城市肌理的光影冒險。





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





藝術家回歸，經典與創新並進的跨界對話





適逢寶藏巖開村15週年，本屆光節特別邀請曾於此駐村的藝術家王怡婷與邱杰森回歸，與來自不同領域的創作者攜手共創。其中，包括曾榮獲2023年台北市立美術館「X-site 計畫」的國際團隊hellobastworkshop、2025高雄獎首獎得主丘智偉、2023臺北美術獎首獎得主陳肇驊等重量級藝術家，將以光影為媒介，在歷史空間中塑造出嶄新的藝術景觀，讓觀眾在光的指引下，感受過去、現在與未來的交錯。





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





【2025寶藏巖光節】不僅是一場視覺與空間的藝術饗宴，更是一場與時間、文化、土地對話的旅程。在這場光影交織的奇幻旅途中，讓我們一起慢下來，用心感受藝術、歷史與城市的獨特魅力。這個春天，就讓我們漫遊寶藏巖，在光的指引下，尋找內心深處最純粹的感動。





▲圖片來源：台北市文化基金會FB





【2025寶藏巖光節】

展覽期間：2025/3/22-5/25

展覽地點：寶藏巖國際藝術村、煥民新村、嘉禾新村





延伸閱讀//春天限定楓紅奇蹟！竹子湖楓紅浪漫綻放 夢幻美景不容錯過！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」