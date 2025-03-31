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在地人不知道的世外桃源！上帝視角超驚豔 低調隱藏版「台版馬丘比丘」 假日搭公車朝聖去

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北市坪林區公所官方粉專
圖／新北市坪林區公所官方粉專

在地人也不知道的超級秘境！不用遠征祕魯，有「台版馬丘比丘」美稱的絕美山景就在新北，山脈與茶田交織成如畫般的美麗綠毯，有朝聖過的網友點評「有如世外桃源」、「山頂視野非常棒」。

被稱作是「台版馬丘比丘」的秘境就位在「坪林開眼崙」，層疊群山與茶田共榮而成的美麗山景，從上帝視角俯瞰更是令人驚豔。造訪過的山友分享，沿途有木階、石階、山路穿插，算是親民好走的路線，整趟下來約1.5小時完成。

還有熱心網友分享交通路線，假日可搭乘F724號公車，來往坪林國中至厚德岡坑，登山步道即在厚德岡公車站牌附近，但假日班次僅有9:00、11:00、16:00三班，建議自行開車前往較好安排行程。

坪林開眼崙 Google地圖

新北市坪林除了是茶鄉，也是北台灣賞雲海的好去處，其中開眼崙登山步道能一邊登山健行，一邊欣賞茶山風光。圖／新北市坪林區公所提供
新北市坪林除了是茶鄉，也是北台灣賞雲海的好去處，其中開眼崙登山步道能一邊登山健行，一邊欣賞茶山風光。圖／新北市坪林區公所提供

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新北景點 步道 登山 祕魯 秘境

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