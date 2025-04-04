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大龍峒文青「魚鬆雞蛋糕」！包入2顆大草莓的雞蛋糕超嗨，還有「百香雞蛋糕」酸甜好滋味

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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在紅茶屋的同一條巷子裡，人潮洶湧的重慶豆漿炸蛋餅旁，發現一間文青雞蛋糕專賣店，走近就聞到香氣四溢的蛋糕香，剛吃完小吃來份甜點不為過吧？！店名取的很可愛，就叫卵軟雞蛋糕。

喜歡白色簡約的風格，簡單擺上一盆龜背芋就是美。

卵軟雞蛋糕當天限定口味是草莓跟百香果，口味特別就各來一顆。

其他固定口味在菜單上都可看到，最便宜的是沒包餡的口味，一顆20元，其他口味從25元~45元不等；還有魚鬆雞蛋燒很有意思。

現點現做需要一點時間，要有耐心等待，等待是值得的。

卵軟雞蛋糕的雞蛋糕類似韓式雞蛋糕的形狀，是橢圓型的，印上自家Logo的雞蛋糕好可愛。

雞蛋糕的紙袋特別設計有通風孔，讓雞蛋糕不會悶在袋子裡而濕軟。

喜歡吃原味的泰瑞來一顆卵軟古早味，這是沒有包餡的雞蛋糕，單純吃的是蛋糕純粹的香氣，柔軟不乾口，純粹的單純。

小孩自己挑了個黑糖Q麻糬，包入Q彈的黑糖麻糬，柔軟的蛋糕多了Q勁，香香甜甜的滋味，整體口感有層次。

草莓控一定要點卵軟雞蛋糕的草莓雞蛋糕，一顆雞蛋糕包入兩顆大草莓，老闆娘特地提醒草莓很燙，吃的時候要小心。

柔軟的蛋糕包入香甜且JUICY的新鮮草莓，近似草莓果醬的口感，草莓因為加熱所以口感偏軟，個人比較偏愛做好的雞蛋糕再夾入草莓，比較有吃新鮮草莓的口感。

當天限定的另外一種口味是百香雞蛋糕，卡士達醬混和百香果，看的到百香果的顆粒，吃起來酸酸甜甜的很特別，女孩們應該會喜歡這口味。

卵軟雞蛋糕的雞蛋糕比傳統雞蛋糕來的柔軟，濕潤而不乾口，搭配上各種口味，來到大龍峒逛街巡禮的同時，不妨買份雞蛋糕當散步美食吧。

卵軟雞蛋糕

所在地址：臺灣台北市大同區重慶北路三段335巷36號

營業時間：日 二 三 四 五 六 12:00-18:00

店家電話：02-6604-0984

備註資訊：週六日 11:00–17:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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