一人吃也很可以！ 新北人氣文青平價泰式料理餐廳「水上米」旅泰主廚回台打造 還有超萌小熊瓶裝泰式奶茶

最近某日在家，老婆忽然說想吃泰式料理，又問我，在新莊除了某兩家我們吃過幾回，有沒有其他我們還沒吃過，但聽說不錯，或有特色的泰式料理餐廳？我想了一下，模糊的印象中，近年曾看過報導，有新開了一家很文青且平價的，但忘了店名。於是上網查詢，才知是這家「水上米-飯泰香｜家料理」。

據說主廚是新莊人，曾旅居泰國多年回台，有二十年的泰式料理經驗，前幾年疫情期間，開了這家餐廳。店環境不僅美且帶有文青氛圍，餐點除了經典的泰國菜，還有一人套餐，超萌的小熊瓶裝泰式奶茶，以及必吃的皇室咖哩軟殼蟹⋯⋯母女倆聽到我這麼說，眼睛忽然亮了起來，非常感興趣，於是我們就來了～

▲店外觀

位在幸福路尾段，近中平路交岔口的「水上米-飯泰香｜家料理」，據說主廚是新莊人，曾旅居泰國多年回台，有二十年的泰式料理經驗，前幾年疫情期間，開了這家餐廳。

*好佩服老闆的勇氣，在疫情期間開業，且還撐了下來，並有著在地不低的人氣～

▲店門口

從整大片落地窗外看入店內，就感覺店裡的環境，充滿文青年輕但又具活力的氣息，和一般的泰式料理餐廳，風格迥異。

▲店環境

淺色木質帶點文青風的簡約裝潢，加上數個藤編的大燈罩，以及一些綠色植栽、小相框、小物的點綴，更增添清新明亮舒服，帶有溫馨家居般的用餐氛圍。

▲櫃台

很有節慶的應景感。

▲菜單：店緣起與主廚推薦

另，用餐時間90分鐘，平日每人低消250元(未滿120cm孩童不酌收)，收10%清潔費。

▲菜單：私房料理、泰好炸、單點

▲菜單：飲品、一人餐桌旅行

造訪前看了店家的相關報導，店裡還有一特色是，有推出〝一人餐桌旅行(泰式定食)〞，且用美麗的竹編圓盤、餐罩與小碟子裝盛，相當好看好拍，我本來很想每個人，就各點一份套餐。不過由於是4 人造訪，最後還是決定點四人分享餐，能吃到的菜色會比較多種，也比較划算。

▲菜單：雙人分享餐、四人分享餐

*還有六人分享餐2888元的選擇，我就不放上來了。

▲四人分享餐上桌

餐點包含：宋丹青木瓜絲、沙嗲雞肉串、椒麻黃金豆腐、蝦醬空心菜、月亮蝦餅、水晶晶椒麻雞、沙嗲牛小排、青木瓜排骨湯(4碗)、泰式黑皮奶茶(2瓶)、泰香米無限供應。另，點四人分享餐，打卡送〝泰式打拋豬〞。

▲泰式黑皮奶茶

超萌的小熊造型泰式奶茶，外觀很吸睛，口感是比較不那麼甜膩的泰奶風味。

▲宋丹青木瓜絲

微酸辣且爽脆開胃的青木瓜絲。

*〝宋丹〞為泰語涼拌青木瓜的音譯。

▲青木瓜排骨湯

清甜滋補的傳統湯品。

▲沙嗲雞肉串

南洋的國民美食，而這沙嗲風味比較淡雅，不會過於豐厚強烈。

▲點四人分享餐，〝打卡送〞泰式打拋豬

這道，幾乎是到泰國菜餐廳必點的菜色，十分下飯的料理，在這竟會是打卡就送！！（不同人數的分享餐，打卡送的不同）一般常吃到的打拋豬，口感較重鹹辣，這則是椒麻味較強烈。

▲椒麻黃金豆腐

炸豆腐酥軟的口感不賴，另有著極為強烈的椒麻味！兒子吃下後一直抓頭皮，大口喝水，因此提醒吃前需要斟酌一下，可不要一口就吞下～

▲蝦醬空心菜

這道比我一般所吃到，蝦醬味淡許多。

▲月亮蝦餅

非常有厚度！！

▲月亮蝦餅沾醬

超厚的月亮蝦餅，一口咬下，發出吱吱作響的酥脆聲。蝦餅剖面，可見不少的蝦肉，口感彈牙、滿嘴鮮味，好吃過癮～

▲水晶晶椒麻雞

和一般椒麻雞相較，這盤的份量不少～

▲水晶晶椒麻雞，特寫

皮酥脆、肉嫩口，厚又大塊的椒麻雞，我這肉控吃起來有滿足，唯覺得口感偏台味些。

▲沙嗲牛小排

印象中，我好像沒在泰式料理餐廳看過這，感覺有點特別，風味還不錯。

▲泰香米飯上，

勺入一匙泰式打拋豬，夾些青菜與一塊沙嗲牛小排，吃起來感覺真不賴，又下飯～

▲清蒸檸檬魚

清蒸檸檬魚，也是到泰式料理餐廳，幾乎必點的菜色。由於我們點的四人分享餐中，沒有包含這道，老婆本想加點這來吃，但她看到另一道讓她更想點的，只好放棄清蒸檸檬魚，有點可惜，因為看起來頗不賴的模樣。

*這道是跟隔壁桌借來拍的。

▲皇室咖哩軟殼蟹

老婆說，已好久沒吃到南洋風味的咖哩螃蟹，尤其這，還是選擇食用相對方便的軟殼蟹。於是我們放棄了平常在泰式料理餐廳，幾乎必點的清蒸檸檬魚，改加點這道。

這道通常在一般泰式餐廳大約5百元左右，在「水上米」點四人分享餐，再加購這道只要399元，我們是覺得還蠻超值得。

▲皇室咖哩軟殼蟹，咖哩滑蛋

吸附飽滿濃厚咖哩的滑蛋，呈現誘人金黃色澤，看起來就有如發出，很好吃的美味光芒～

▲皇室咖哩軟殼蟹，特寫

炸的外酥香、肉味鮮美的軟殼蟹，再拌炒濃郁香稠的咖哩滑蛋，相當入味，且還不用撥殼可直接吃，讓人吃了就停不下來。

▲皇室咖哩軟殼蟹，搭泰香米

這道真超好吃、超下飯，老婆女兒可是吃得又開心又過癮。

「水上米-飯泰香｜家料理」，以泰式料理餐廳而言，其店環境在新莊可說是很獨樹一幟。淺色木質帶點文青風的簡約裝潢，加上數個藤編的大燈罩，以及一些綠色植栽、小相框、小物的點綴，更增添清新明亮舒服，並帶有溫馨家居般的用餐氛圍。

〝一人餐桌旅行(泰式定食)〞，從報導上的照片看來，很有視覺美感，可惜我們點的是四人分享餐，沒有用美麗的竹編圓盤、餐罩與小碟子裝盛，視覺效果就有些落差。料理的餐廳味不會太重，帶點家的溫馨味道，價位也還算平價。當天，我們最喜歡的一道是皇室咖哩軟殼蟹。另，小熊瓶裝造型泰式奶茶，很萌很可愛~

水上米-飯泰香｜家料理

地址：新北市新莊區幸福路821號

注意事項：用餐時間90分鐘，平日每人低消250元（未滿120cm孩童不酌收），收10%清潔費。

營業時間：11：00～14：00，17：00～21：00；週一店休

文章來源：阿發的簡單幸福 FB：阿發的簡單幸福

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