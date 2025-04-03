藏在巷弄裡內行才知！ 高質感CP值美食「小滿酒食処」日式串燒專門店，限量珍品非吃不可

阿發在上週，和幾位20多年前的老同事們聚餐敘舊。發起聚會的老同事，和我吃的領域不太同，其嘴挑且常吃高檔貨，說要約在這家新開幕沒幾個月的店。我心想，她推薦的，我是不擔心會不好吃，卻想著可能要和老婆帶個幾千元才能赴約，尤其聽到位在中山北路的晶華酒店附近。沒想到，散發濃厚日式高質感氛圍，與講究食材的串燒專門店，其餐點價位比我想像中的低。而餐點品項中，竟還有一般日式串燒店的少見的珍品，像是有串燒之王稱號的「燈籠」、如鵝肝般高級滋味的「白肝」、熟成桂丁雞刺身⋯⋯等。想感受一下高質感的日式串燒，但又對高檔店卻步的朋友們，這家「小滿酒食処」可別錯過～

▲「小滿酒食処」店外觀

新開幕沒幾個月，隱藏在晶華酒店旁的巷弄裡，離捷運中山站約600公尺。一踏入大門，印入眼簾的是充滿日式氛圍，質樸典雅的小小庭院造景。

▲店環境

充滿沉穩的日式木質串燒店氣氛，有吧台區、雙人座、四人座、六人包廂（裡面有客人，不方便拍）。雖空間不大、座位不算多，但不至於感覺擁擠。

▲吧檯區

吧檯上方與一旁酒櫃內，擺了不少品項的日本酒。來這當然要小酌一下，但阿發本身不喝酒，就跳過囉～

▲點餐單

餐點主打焼き鳥，也就是雞肉類（又分塩、醬兩種），另也有：限量、豚&牛、野菜、酒肴、海味、漬物、食事、湯品、甘味，這幾種類別。其中的〝限量〞類別，吸引了我的目光，裡面的幾個品項，是一般串燒店比較少見，尤其是〝燈籠〞〝白肝〞〝熟成桂丁雞刺身〞。

▲味噌黃瓜＆酒蒸大蛤

▲松露薯條

外酥內軟的炸細薯，附著帶著松露香氣，口感滑順的沾醬，讓人一口接一口～

▲熟成桂丁雞刺身

有吃過雞肉沙西米嗎？阿發就還沒吃過，因此看到這裡竟會有（敢賣）雞刺身，就很感興趣。據說雞刺身是日本九州鹿兒島，以及宮崎地區的著名鄉土美食。你應該可以想像，雞肉要做成半熟刺身是很不容易的事。這是挑選特別飼養，且國際認證的「桂丁雞」。旁邊一小卷一小卷，是脂香彈嫩的烤雞皮。一顆顆晶瑩剔透的，則是有植物界魚子醬稱號的「手指檸檬」。雞刺身吃起來，完全沒有雞腥味，反而是之前無法想像的鮮美嫩口，加上搭配拇指檸檬、山葵刺激味蕾，真是十分美味～

▲雞皮仙貝

壓平煎炸的雞皮，很酥香口感類似肉紙，但又多了股芳郁的雞脂味，搭配海苔片一起就口，非常好吃涮嘴。

▲雞心

肥美厚實彈嫩，無腥味，阿發本就愛吃雞心，這串也有合口味～

▲雞膝軟骨、雞佛

▲雞膝軟骨

在雞肉部位中，具有獨特的軟脆口感，且好吃。相較其他限量的品項，這串的價位更顯親民。

▲雞肝慕斯，外觀

▲抹上雞肝慕斯

奶油質地般，且口感醇香綿滑的雞肝慕斯，抹在烤厚片上，好吃又能增添飽足感。

▲烤玉米筍

不小根的玉米筍，很清甜脆口的滋味。

▲烤洋蔥

新鮮的洋蔥串，烤好後，吃起來沒有洋蔥的辛嗆味，反倒有類似奶油般的香甜滋味，且一串不到50元的銅板價，很超值。

*烤洋蔥兩串只要40元，真是超佛心的價格。

*老婆直說，這的烤洋蔥和烤玉米筍，是目前我們吃過的串燒店中，覺得最好吃的～

▲手羽元

指的就是雞翅。在製作上，先費工地把雞翅的橫剖撐開，再串起燒烤。

▲手羽元，特寫

外皮很酥香脆，肉質細緻、鮮美嫩彈。

▲白肝（塩）

這道也是限量，新鮮肥美的雞白肝並不常見，且大多會被高級日本料理串燒店收購。將白肝烤至8分熟左右，再以粗鹽⋯⋯等簡單調味，吃起來相當綿密細緻，且帶有些入口即化的口感，並散發濃郁的脂香卻不腥不羶，口腔中滿溢著，如鵝肝般高級的滋味。

▲白肝（醬）

醬烤雞白肝，又是另一種迷人獨特的滋味～

▲櫛瓜

我本身雖不討厭櫛瓜，但也沒有很愛，老婆倒是說好吃～

▲雞肉丸&明太子山藥

▲雞肉丸

雞肉丸拌上黃澄澄的蛋黃液，口感和風味很迷人。

▲明太子山藥

有位女同事，看到這一上桌就說，這裡的山藥，比她之前在其他日式串燒店吃過的，厚很多！這道也頗受女生們喜愛。

▲蝦膏烏龍麵

口感滑順Q彈，鮮味滿溢～

▲燈籠

沒想到這家店，竟會有串燒界的限量珍品，且有串燒之王別稱的「燈籠」。所謂「燈籠」，是指在宰殺母雞時，其體內未覆殼成蛋的蛋黃(雞的內卵)，數量本已不多，且鮮度不夠的，還無法拿來做日式串燒半生熟的「燈籠」，通常就會出現在鹹水雞攤。

「燈籠」料理的方式較費工，也會考驗著廚師的功力。串起來的外形與色澤，提起後像一串的小燈籠，其命名因此而來。食用時需整顆放入嘴巴中，外皮有層天然薄膜，輕輕一咬，口腔中會「啵！」的一聲爆漿，滿口立即充滿著，濃稠芳郁迷人的蛋黃香～

▲雞骨湯

濃郁醇厚好喝的雞白湯。

▲雞雜炊

米飯富含雞雜湯濃縮的精華與美味。

▲室內入口字樣

無論是年過半百的自我人生體悟，或對店家的感受，我很喜歡店裡的一句話：「人生不用太滿，小滿即可。」

自己年輕時用餐，偏愛食材多醬來增添風味與層次，總覺得吃起來才好吃。不過隨著年齡的增長，越來越偏愛簡單調味就好，不僅對身體負擔相對較小，也能較能吃到食材本身的鮮美滋味。所以阿發在這點的串燒，多為塩味而非醬味。

串燒若無醬，食材是否新鮮，與廚師功力，就會一翻兩瞪眼、好壞立判，我只能說，店家這兩部分表現很不錯。另，老婆對烤洋蔥、玉米筍⋯⋯等野菜的口感，也讚不絕口。想感受一下高質感的日式串燒，但又對高檔店卻步的朋友們，這家「小滿酒食処」可別錯過～

小滿酒食処

地址：台北市中山區中山北路二段59巷7-1號

營業時間：18：00～00：00（最後加點23：00）；週一休息

低消：800元/人

文章來源：阿發的簡單幸福 FB：阿發的簡單幸福

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