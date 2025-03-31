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在台北市中心享豪華遊艇旅宿體驗　「長榮桂冠酒店（台北）」打造都會旅行精緻魅力

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，圖：長榮桂冠酒店（台北）】

長榮桂冠酒店（台北）地處台北國際都會金融、商業中心，建築量體與室內空間是以超級豪華遊艇的設計概念、與海洋風情為主題，所打造的星級精品酒店，不僅成為在地地標，更寓意為一艘停泊在都會大道上的豪華遊艇。

　

雙捷運交通優勢，打造頂級商務旅宿體驗

鄰近台北雙捷運車站(松江南京/忠孝新生)，交通便利，可輕鬆前往各大商圈與觀光景點，無論是商務出差或旅遊皆是入住下榻的首選飯店。大廳、客房及公共空間皆延續「豪華遊船」的設計概念，讓人有如置身於停泊在都會中的頂級郵輪。館內大量採用義大利品牌DUBINI家具與鋁琴烤漆原木家具，展現高級訂製工藝，質感細膩，宛如精品藝廊般，珍責木工藝與流線設計相互呼應，以其一流的旅遊風格和精緻的設計，使空間更加典雅奢華的氛圍。整體而言，長榮桂冠酒店（台北）不僅是商務人士洽公或是度假旅行入住，更是一種品味與品質體現。

　

一日生活圈，Relax 商務、觀光、文化新體驗

入住飯店後一日交通規劃，商務人士一早適合前往金融商業區、台北101或參加會展瀏覽；觀光旅遊則可搭乘捷運忠孝新生站→華山文創園區（步行5分鐘），享受都會裡悠閒時光。中午前往東區或來到中山商圈享用午餐；下午造訪故宮博物館、西門町、信義商圈，體驗文化與購物樂趣；晚上不妨選擇寧夏夜市或士林夜市嚐小吃味，無論是商務還是觀光，都可以有效利用長榮桂冠酒店的交通優惠，讓一天超值又順暢！

　

美食x交通，打造都會旅行的精緻魅力

飯店每週三晚間推出限量版「霸王鵝之夜」活動，主打的鵝肉為禽肉之上品，選用屏東飼育超過7斤的大肥鵝，胸肉厚實、油脂豐富；鵝隻經過灌風、淋麥芽糖水、風乾、小火慢烤等多重工序，燻香升騰後馥郁撲鼻，出爐呈現琥珀色澤；此時，可得趁熱片鵝，才能品嚐到鵝皮酥脆與鵝肉軟嫩。美食之外，2025年3-5月飯店同時推出「搭高鐵X住長榮」住房專案，於官網預訂每房每晚可享NT$3,700不含早之房價與高鐵平日7折起之優惠！長榮桂冠酒店（台北）完美融合精緻餐飲與便利出行，為旅人打造難忘住宿體驗！

About 菁鑽聯盟

由全台12家五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成，秉持五星級服務水準及「一券在握．隨行所欲」便利性，成員包括長榮桂冠酒店(基隆)、長榮桂冠酒店(台北)，泰安觀止(苗栗)、長榮桂冠酒店(台中)、劍湖山渡假大飯店(雲林)，長榮文苑酒店(嘉義)、台糖長榮酒店(台南)、鈞怡大飯店(高雄)、趣淘漫旅(台南)，麗翔酒店連鎖(礁溪館)、遠雄悅來大飯店(花蓮)、娜路彎大酒店(台東)，及提供短期汽車租賃服務的格上租車。

　

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