文青「紅燒牛肉麵」才85元！有細麵、拉麵、刀削麵三種 還有「炸醬麵+酸辣湯」只要75元

在地人氣津田牛肉麵食堂要搬家啦！因租約到期、生意太好，要搬遷到對面，從一個店面變成三個店面，紅燒牛肉麵一碗85元，有細麵、拉麵、刀削麵三種可選，牛腱肉小塊卻挺有厚度，一口咬下挺軟嫩入味，炸醬麵加酸辣湯一組好划算才75元～

津田牛肉麵食堂 在哪？

津田牛肉麵食堂位在新北鶯歌育智路！正門口就有摩托車格，周邊住宅巷沒有停車格，騎車來比較方便，附近汽車停車場步行不用1分鐘，距離鶯歌老街步行約6分鐘～

地址：新北市鶯歌區育智路75號

營業時間：11:00~13:30/17:00~19:30

津田不知道開多久！每次來生意都很好，不管平、假日都很多在地人外帶，電話先預訂好才不用久等。

店內不大挺小一間！內用牆有吧台桌、兩人桌與四人桌，目前只營業到四月初，就會搬到對面(原音樂教室)重新恢復營業。

雖然是小間食堂！但是津田維護的挺不錯，桌面、自助區隨時保持乾淨，這點真的很加分，環境有時會影響用餐心情。

津田牛肉麵食堂 菜單

店內菜單品項滿多！紅燒牛肉麵85元有夠便宜～有牛腱麵、牛三寶、擔擔麵、餛飩牛湯麵⋯⋯等，麵類分成大、小碗，麵體細分成細麵、拉麵或刀削麵，不想吃麵也有水餃、三寶泡湯或紅燒牛肉湯，點套餐滿划算！炸醬麵加酸辣湯一組才75元

冰箱有45元圓盤小菜！

餐具醬料區有辣椒油、辣椒醬與醬油膏可使用！辣椒一定要來一點。

紅燒牛肉麵兩碗才170元！先不論牛肉麵口味，這價格太有競爭力了。

圓盤小菜｜涼拌鳳爪小黃瓜

小黃瓜搭配去骨煙燻鳳爪，兩種拌在起還滿好吃，小黃瓜新鮮脆口，搭配Ｑ彈鳳爪，兩種不同口感卻挺搭。

時令燙青菜｜油蔥菠菜

燙青菜依現場為主！今天燙青菜是菠菜，淋上醬油膏與油蔥酥，稍微拌過就能吃，菠菜燙到挺剛好，醬油膏不死鹹，有淡淡蔥酥香，很常見的家常味，這份量好划算。

紅燒牛肉麵

100元牛肉麵算什麼？！這一碗漲價後才賣你85元。牛肉麵有酸菜、青菜與牛肉塊，之前來喝牛肉 湯挺甘甜不膩口，這次來喝鹹度偏高，但不會有油膩厚重感。

紅燒牛肉麵約有4~5塊！這牛腱肉偏小塊，一口咬下牛腱肉香軟入味，牛肉塊有厚度，重點都挺入味。

85元就能吃到牛肉麵！覺得很可以。

上圖是拉麵體！一口吸入麵條挺Q彈，下圖波浪型的是刀削麵，咀嚼起來Q軟帶有紮實感，比較吸附牛肉湯。

炸醬麵

炸醬麵搭配酸辣湯！這樣一套才70元，酸辣湯一撈都是料，趁熱喝酸香度挺剛好，喜歡酸一點的朋友，加點醋更能增進食慾，刀削麵淋一大匙經典豆乾肉末醬，刀削麵稍微軟了點，但炸醬調味恰到好處不過鹹。

擔擔麵

擔擔麵小碗50元！麵條底部有特製擔擔醬，撒上碎花生、小黃瓜絲與蔥花，讓整體口感更豐富，要吃前要先充份拌勻，讓每根麵條都沾到擔擔醬。

麵條香Q有勁！吃起來麻辣指數兩顆星，還帶著一點酸香氣。

覺得不夠辣？自助區辣椒醬來一點，辣椒真的滿辣，一點點就很有感，建議保守一點點加。

這間店只營業到四月初！因為租約到期會搬到對面(原音樂教室)重新恢復營業，新店面將近三個店面大喔～

津田食堂雖然小間！但是環境乾淨，等搬到對面應該會寬敞許多，牛肉麵一碗85元能選三種麵體，以這價錢來講CP值算不錯，即使生意很好，店家依舊很有耐心很客氣，生意會好不是沒有原因～

津田牛肉麵食堂

電話：02-26775106

地址：新北市鶯歌區育智路75號

營業時間：11:00~13:30/17:00~19:30

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是（寵物籃）

停車場：無（附近收費停車場）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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