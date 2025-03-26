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紅到國外！大稻埕廟口榕樹下肉粥 「古早味肉粥+紅燒肉」滿滿台味

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

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這家真的紅到國外，不管平假日都超多觀光客，尤其以韓國人居多！算是大稻埕美食裡，必吃的一家了。加上這裡的環境很台灣，廟口前 榕樹下，很有台灣人的生活氣息，充滿古早味台式文化的料理與環境，非常適合帶外國朋友來。

傳承四代，主要以古早味肉粥以及炸紅燒肉、炸豬肝等古早味炸物小吃為主，其實賣的很小品也很家常，但因為夠在地所以很國際，畢竟這種台式古早味，就連我老家苑裡也很少見在專賣的呀。

葉家肉粥(大稻埕廟口肉粥)｜交通位置

距離捷運大橋頭站約5分鐘，編號6。開車的話可以停放在重慶北路二段與涼州街轉角的嘟嘟房收費停車場，走過來大約3分鐘左右。

葉家肉粥在慈聖宮前面，攤位是11號。如果點餐的話要到廟口前廣場點，不管內用外帶都是。

廟口前真的擺滿桌子，這裡一排的店家客人都直接在榕樹下擺桌吃起來！不覺得超台灣的嗎？尤其台灣很多廟前都有這種老榕樹，直接在榕樹下吃飯聊天，整個好台也好日常喔。

你以為都是些台灣人才懂得日常小吃，但其實排隊的大都是韓國觀光客，因為韓國美食家白鍾元街頭美食鬥士有報導過，從此就在韓國爆紅了。

好喜歡這種台式廟口文化，尤其是在台北，能保留至今不容易。

葉家應該是排隊排最長的，但因為賣的品項也比較簡單，所以不至於等太久。

主要就是古早味肉粥搭配各種炸物。

也可以順便點隔壁的排骨湯等做搭配，其實這樣每一家點一些就能湊一桌，直接辦桌的概念。

葉家肉粥(大稻埕廟口肉粥)｜MENU

我是很喜歡炸物的人，這裡的炸物我都喜歡，可惜不能點綜合，不然小孩才做選擇，我全都要啊。

肉粥

一碗帶著瘦肉羹的肉粥配上古早味炸物，尤其是炸紅燒肉更是必點，這樣就是葉家肉粥的標配。

其實說是肉粥更像是飯湯，就是很家常的料理，小時候經常這樣吃的。

紅燒肉＋豬肝炸

古早味炸物部分，人太少所以只點了紅燒肉跟豬肝炸。

紅燒肉我覺得很好吃欸！鹹香夠味，炸的外酥內嫩。炸豬肝就真的很普，味道比較重一點，就很看人吃啦。

如果人不多的話，還是推薦肉粥＋紅燒肉組合，其實就真的是很家常樸實的古早味，但偶而吃就是讓人很懷念並回味無窮。

葉家肉粥(大稻埕廟口肉粥)

地址：台北市大同區保安街49巷17號（大稻埕慈聖宮天上聖母）

電話：0916 836699

時間：09:00–14:00

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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