Netflix熱播劇《難哄》草莓蛋糕爆紅！全台蛋糕店神還原引爆單潮

《難哄》蛋糕爆紅！近日Netflix熱播劇《難哄》由白敬亭、章若楠主演，迎來大結局，但話題熱度絲毫不減，尤其劇中男主角桑延（白敬亭 飾）在女主角溫以凡（章若楠 飾）生日當天，特意準備草莓蛋糕的情節，更是讓無數觀眾心動不已。他雖嘴硬地說只是隨手買的，但切蛋糕時卻細心將「笑臉」的一面留給她，這份貼心讓人直呼太浪漫！

圖／取自網路

圖／取自Netflix

這場經典場面也讓「難哄蛋糕」瞬間爆紅，各大蛋糕品牌紛紛推出類似款式。其中，例如「滿好all things good」的限定款草莓蛋糕因完美還原劇中經典造型，加上細緻滑順的奶油搭配新鮮草莓，廣受消費者喜愛，一開賣便引發瘋搶，甚至單週銷售量飆升至爆單。

圖／取自滿好 all things goodig粉專

圖／取自滿好 all things goodig粉專

除了「滿好all things good」，市面上也有許多蛋糕店推出神還原的「難哄蛋糕」，讓甜點迷有更多選擇。無論是重現劇中場景，還是單純想品嚐戀愛系草莓蛋糕，現在就是最佳時機！趕快挑選一款，和親朋好友一起沉浸在甜蜜的粉紅泡泡中吧！

圖／取自滿好 all things goodig粉專