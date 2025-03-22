新莊必吃銅板美食！ 30多年老字號「地瓜球、芝麻球」 高人氣先拿號碼牌，假日要等1小時以上

新莊中港路上，靠近新莊運動公園的岔路口，有攤賣了30多年的銅板零嘴「QQ蛋」，可是伴隨了不少人的成長回憶。它可說是在地人，尤其家有孩童的，幾乎無人不知、無人不曉。像在我女兒和兒子小時候，只要他們帶來到運動公園嬉戲後，離開前，十之八九會再來這，買些解解饞。它不只小孩愛吃，連大人也愛～

隨著子女長大，且距離住家有段距離，我們就顯少再來運動公園走走。加上這攤「QQ蛋、芝麻球」生意超好，等上半小時是剛好而已，所以即便我們一家四口都超愛，但也很少再前往。最近帶兒子到運動公園打桌球，想到多年沒買它，且老婆和女兒超懷念，於是前往光顧。沒想到，現在已改成抽號碼牌等候⋯⋯

▲在巷口，就可看到有不少的購買等候人潮

印象中在20年前，女兒還小的時候，這攤QQ蛋、芝麻球 ，本位在中港路287號前。大概十多年前，搬到這新莊客旅旁的建豐街口。

▲攤外觀

攤家老夫妻倆人日覆一日，很少休息。一位是不停的桿著切著，另一位則不停的炸著、拌著、壓著、撈起，也有30多個年頭。

▲價目表

QQ蛋價格為5顆/15元(等於1顆3元)，每次購買的顆數，需是5的倍數，等於是：5、10、15、20⋯⋯顆。芝麻球則15元/顆。

▲號碼牌

多年沒來，改成不用排隊，直接領號碼牌，等叫到號碼，再說要買多少。這樣也好，不用排隊死守等候，拿到號碼牌後，可以去別處走走再回來~

▲我大概是開攤半小時後才到，抽到的號碼是28號（現場輪到6號）。萬一人不在現場而過號，過號3號就需重抽號碼牌。我離開一小時後再回來，輪到24號，本想就快到我了，沒想到前面的一次買80顆⋯⋯

▲現製QQ蛋

▲現製芝麻球

▲現炸

炸油清澈乾淨，看起來就讓人安心。QQ蛋和芝麻球，在油鍋中慢慢鼓脹起來，色澤越來越金黃～

▲起鍋前，老闆用勺子不停的把QQ蛋，一顆一顆依序擠壓，逼出QQ蛋內多餘的炸油。

老闆不貪快，總是在每鍋地瓜球下鍋時，於低溫油的油鍋中，不斷的慢慢翻攪，不斷的用湯勺的圓背把每粒地瓜球，沿油鍋邊擠壓後再放開炸，重覆炸、壓、炸、壓的動作，直到地瓜球慢慢膨脹，呈金黃色澤後取出瀝油。相較一般攤家使用，和油鍋一樣大的大鍋勺，一次擠壓鍋內所有QQ蛋的做法，這費工費時許多倍。或許也因為這樣，炸起來的地瓜球，才特別的好吃吧～

▲撈起

▲到手

完成的QQ蛋外觀圓滾，金黃色澤勻稱美麗。

▲芝麻球＆QQ蛋的大小外觀

▲芝麻球，剖面

▲QQ蛋，剖面口感十分Q彈

▲很好吃

這攤已30多年頭的〝QQ蛋芝麻球（素食）〞，會相當好吃的原因，我覺得大概可歸納成下列兩點：

1.炸油乾淨清澈，常換新油，因此炸出來的QQ蛋，沒有一股油臭味。

2.老闆不貪快，總是在每鍋地瓜球下鍋時，於低溫油的油鍋中，不斷的慢慢翻攪，不斷的用湯勺的圓背把一粒一粒的地瓜球，依序沿油鍋邊擠壓後再放開炸，重覆炸、壓、炸、壓的動作，直到地瓜球慢慢膨脹，呈金黃色澤後取出瀝油。

所以炸出來的QQ蛋，不但外觀色澤美麗，口感更是沒話說。加上位在新莊運動公園旁，更因此深受到許多當地人喜愛。特別是在假日午後，許多父母帶著小孩到公園嬉戲時，會順道前往購買的超人氣道地傳統台灣味零嘴囉～

QQ蛋芝麻球

地址：新北市新莊區建豐街2號

營業時間：14：30～21：30（售完提早打烊）；休息日見攤家FB粉絲團公告

文章來源：阿發的簡單幸福 FB：阿發的簡單幸福

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