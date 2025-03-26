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春日三芝秘境遊 後厝漁港聽海浪、三生步道賞櫻花

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後厝漁港夕照。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
後厝漁港夕照。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春暖花開，三月正是出遊的最佳時機。新北市漁業處推薦遊客來三芝享受北海岸美麗景點，來後厝漁港聆聽療癒海浪，感受寧靜氛圍，還可以順遊至鄰近的三生步道，於櫻花樹下悠閒漫步，感受到櫻花與海風交織的春日浪漫氣息。

▲三生步道入口意象更新。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
▲三生步道入口意象更新。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

隱身於淡金公路旁的後厝漁港，是三芝區唯一的漁港，停泊了許多中小型漁船，形成陽光、海浪及漁船相互輝映寧靜畫面，在漁港內設有漁具倉庫，其純白外牆融合了「青春山海線」的色彩元素，繽紛且充滿童趣，而在漁具倉庫2樓更有設置景觀平台，提供了一望無際的觀景角度，讓遊客可以從高處一覽漁港的靜謐美景。尤其在黃昏時分，當夕陽的光輝灑在倉庫上，景色格外迷人，成為遊客遠離市區喧囂及繁忙生活的避風港，除了漁具倉庫美麗的景觀。

後厝漁港亦設置友善垂釣區域，吸引不少釣客前來享受釣魚樂趣，無論是平日還是假日，總能見到垂釣愛好者在港邊靜心釣魚，已成為北海岸老少咸宜的聽海遊憩的絕佳秘境。

▲三生步道櫻花美景。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
▲三生步道櫻花美景。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

在鄰近後厝漁港只要10分鐘車程的三芝三生步道，超過上百株的櫻花如雲霧般覆蓋2公里的步道，形成一幅美麗的春日畫卷，春季時各式品種櫻花陸續綻放，吉野櫻、山櫻、八重櫻、昭和櫻交織成一大片粉紅林，散發出春日滿滿的粉色浪漫，美景令人陶醉!無論是漫步在步道中，還是靜坐於步道旁，都是一場心靈的療癒之旅，讓遊客感受到大自然的清新氣息。

▲港區垂釣的漁獲。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供
▲港區垂釣的漁獲。　圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

新北市漁業處表示，後厝漁港升級的漁具倉庫，從舊有的貨櫃改建為鋼筋混凝土建物，提供20間收納空間給漁民使用，使港區舒適度大升級。在尋訪後厝漁港周圍的三芝三生步道後，不妨前往石門區富基漁港內的富基魚市，大啖當季尚青的現撈海產，或是前往石門區草里漁港內的金點草里驛棧，品一杯咖啡，享受悠閒的午後時光，體驗北海岸沿途迷人的旅遊景點，度過一個難忘的春日假期！

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