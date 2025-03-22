特色湯頭+嚴選小農契作自助吧　裕隆城「荿蒔 敘」打造質感鍋物饗宴

【圖／文：行遍天下】

春日微涼，正是享受細火慢燉好湯的最佳時節！繼廣受好評的「TOK盡興食光」後，裕隆集團布局多元餐飲、跨足火鍋市場，由台元紡織旗下的「蒔慕」團隊再推全新鍋物品牌「荿蒔 敘」，於2月正式進駐新店裕隆城5F，以「真誠款待，美好延『敘』」為核心理念，打造健康與美味兼具的鍋物饗宴。

荿蒔 敘不僅套餐選擇多達23種，湯底更提供9種選擇，滿足不同饕客喜好。乍暖還寒之際，來一鍋滋補養生的藥膳湯底最適合不過，嚴選多種中藥材細火慢燉，入口溫潤，甘甜回韻；若喜愛濃郁風味，胡椒豬肚鍋則是極佳選擇，胡椒的辛香結合豬肚的彈嫩，帶來層次豐富的味覺享受；嗜辣者則不能錯過「可以喝的麻辣湯底」，濃郁醇厚卻不嗆喉。

除了湯底講究，食材更是精挑細選，肉品與海鮮皆是嚴選，芋泥包心貢丸亦是必點，此外，自助吧更是一大亮點，擺滿當季小農契作蔬菜，新鮮脆甜，讓火鍋的每一口都充滿自然風味。就連白飯都不馬虎，選用宜蘭在地小農有機米，粒粒飽滿，搭配鍋物好料讓人忍不住多添一碗。





店家資訊

荿蒔 敘

電話：02-2911-6069

網址：www.chengshi-shabu.com

消費：用餐時間100分鐘，收取一成服務費。身高140公分以上每人低消一份套餐，身高121-139公分每人酌收250元（可享用自助吧），身高120公分以下不收費並贈送一份兒童餐





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