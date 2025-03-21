雷諾瓦、梵谷真跡登故宮！美國大都會博物館「81件名作」將來台

【文・KKday旅遊生活誌】

紐約太遠？沒關係，大都會藝術博物館81件名作直接送來台灣！讓你不用搭飛機，就能近距離欣賞世界級藝術。大都會博物館名畫首度來台，帶來館藏精選38位藝術家的經典名作，涵蓋雷諾瓦、梵谷、塞尚、馬諦斯、高更等知名畫家，原本只能在教科書才能看到的傳世巨作，在台北故宮就能一飽眼福，難得機會錯過可惜！

故宮特展沉浸式體驗：美國大都會博物館名作展

這次美國大都會博物館帶著來自羅伯特・雷曼（Robert Lehman）先生所捐贈的共有81件珍藏品來臺，雷曼家族的基金會向美國大都會博物館所捐贈的2700件世界名作，可追溯至文藝復興到20世紀，是美國最為重要的私人藝術收藏之一。

而這次來台的81件名作之中，就有19 世紀中葉的印象派、後印象派與20 世紀中葉的現代主義畫作，其中知名的有印象派大師「雷諾瓦」，後印象派大師「梵谷」、「塞尚」與「馬諦斯」，以及「高更」、「秀拉」、「畢沙羅」等38位知名畫家。

1892《彈鋼琴的少女》- 雷諾瓦 （圖片來源：The Met）

這將是難得的機會能在台灣一睹美國大都會博物館的真品收藏，近距離的感受跨越時空的各派大師之作，以及了解西方藝術史的發展演變。

而此次展覽共有「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」及「水岸風光」五大主題，作品依照年代順序排列，呈現著這些歷代大師、各藝術家如何以筆繪出、展現當代的藝術風貌。

並且，這次展覽中也有許多知名女性藝術家的畫作，如：瑪麗‧卡薩特、貝絲‧莫莉索以及蘇珊‧瓦拉東等，能看見在西方現代藝術史中，女性的藝術家也逐漸嶄露頭角，以女性獨特的視角與審美詮釋藝術。

不用去紐約！穿越時空與藝術大師對話

1884《大碗島的星期天下午》- 喬治秀拉 （圖片來源：The Met）

想像一下，你不再需要再搭長途飛機到美國紐約，再買門票入場美國大都會博物館，就能親眼目睹那些曾在課本上、畫冊中出現的曠世巨作。這些橫跨數千年，來自世界各地的藝術珍品，將在台北故宮重新裝修後的第二展覽館中展出以，你將會近距離的欣賞大師們的筆觸、色彩，充份的感受每筆筆觸，彷彿能穿透時光感受大師們創作時的情感與靈感。

票種介紹

早鳥雙人紀念套票 770 元

・販售期間：2025/3/13 – 3/31

・使用規範：內附「雙人入場憑證」1個、「紀念套票」1 組（每組含 2 張紀念票券）。

*需雙人同時入場，不可拆分使用。*觀展驗票時出示入場憑證，以兌換紀念套票組。

（圖片來源：KKday）

預售單人票 400 元

・販售期間：2025/4/7 – 6/13

・使用規範：票券一經兌換，不得要求退換票，僅限兌換當日使用。

THE MET 限定零錢包套票 499 元

・販售期間：2025/4/7 – 6/13

・使用規範：內附「單人入場憑證」1個、「THE MET限定零錢包」1個（隨機款式）。

*請於觀展驗票時出示入場憑證，以兌換限定零錢包。

展期單人票 500 元

・販售期間：2025/6/14 – 10/12

*國泰世華銀行卡友：於【現場票亭】刷信用卡購買全票可享 9 折優惠（每位限購四張）、特展期間於「展場商店」購買紀念品享 95 折優惠。*長榮會員卡卡友：於【現場票亭】購買全票享 92 折優惠（需會員本人憑實體會員卡／電子會員卡及本人證件購買，每位限購四張）。

1888《花朵盛開的果園》- 文森梵谷 （圖片來源：The Met）

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》特展資訊

・展覽地點：國立故宮博物院 北部院區【第二展覽館 一樓特展廳】

・展覽日期：2025/6/14（六）- 2025/10/12（日）

・展覽時間：每日 09:00 - 17:00（16:30 停止售票及入場），週一不休館

・展覽地址：臺北市士林區至善路二段 221 號

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