新北一日遊！ 淡水天元宮櫻花怎麼拍好看？加碼隱藏版咖啡廳與百年古宅餐廳饗宴
春天來淡水不只是為了河岸夕陽，這裡還藏著北台灣最美的櫻花秘境，搭配百年古宅美食與隱藏版咖啡館，這趟賞櫻之旅不僅能讓視覺大飽眼福，還能讓味蕾享受極致饗宴！
第一站：天元宮櫻花林，北台灣賞櫻勝地
淡水天元宮每年春天吸引無數旅人前來朝聖，整片吉野櫻盛開時，如粉色雲海覆蓋山頭，浪漫至極。建議避開週末人潮，選擇平日前往，沿著北新路進入，便能欣賞到最夢幻的櫻花大道。
最佳拍照點
天壇與櫻花同框，經典日系氛圍
後山櫻花步道，俯瞰整片粉色花海
天元宮營業資訊
地址：新北市淡水區北新路三段36號
營業時間：每日 06:00–20:00
電話：02-2621-2759
交通建議：淡水捷運站搭乘 866、875、876、877 公車可達、賞櫻季期間建議搭乘大眾運輸，避免塞車
第二站：石牆仔內咖啡館，隱身於三合院的復古咖啡廳
賞完櫻後，步行至附近的石牆仔內咖啡館，這座擁有百年歷史的三合院不僅是一間咖啡廳，更是座充滿故事的古蹟。這裡主打自家烘焙的手沖咖啡，搭配經典巴斯克蛋糕，是賞櫻後的最佳午茶選擇。
推薦必點
手沖精品咖啡：溫潤順口，適合慢慢品味
巴斯克乳酪蛋糕：濃郁綿密，搭配黑咖啡最剛好
手工鹹派：香濃起司搭配鮮蔬，讓人一口接一口
環境特色
傳統三合院設計，融合文藝與復古氛圍
戶外露台可遠眺淡水河景，寧靜舒適
石牆仔內咖啡館營業資訊
地址：新北市淡水區忠寮里大埤頭3號
營業時間：週五至週日：11:00–19:00、週一、週三：11:00–19:00、週二公休、週四：11:00–14:00
電話：02-2621-0252
第三站：淡水紅樓中餐廳，品味百年古宅台菜
如果說賞櫻是視覺饗宴，那麼淡水紅樓的中餐廳便是舌尖上的享受。這座建於1899年的紅磚洋樓，保留了日治時期的建築風格，在歷史氛圍中享受台灣經典料理，別具一番風味。
推薦菜色
舢舨綜合拼盤：結合淡水特色海鮮，澎湃又美味
避風塘軟殼蟹：酥炸金黃，蒜香四溢
蟹黃豆腐煲：綿密豆腐吸附濃郁蟹黃醬汁，入口即化
用餐氛圍
復古洋樓搭配現代台菜，視覺與味覺雙重享受
二樓露台座位可遠眺淡水河夕陽，美景無敵
淡水紅樓中餐廳營業資訊
地址：新北市淡水區三民街2巷6號
營業時間：每日 11:00–21:00
電話：02-8631-1168
這趟淡水賞櫻之旅，不僅能欣賞到最美的春日景致，還能探索隱藏版的美食與咖啡廳，無論是文青愛好者、攝影達人，還是單純想找個地方度過悠閒午後，這條路線都值得一試。趁著花季，趕快安排一場浪漫的淡水一日遊吧！
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