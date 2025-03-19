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波伽利大巨蛋4／4開唱！北市府推「北投溫泉飯店」超值專案吸旅客

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▲為迎接波伽利樂迷人潮，觀傳局與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲為迎接波伽利樂迷人潮，觀傳局與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】知名義大利跨界男高音安德列·波伽利（Andrea Bocelli）04/04將在台北大巨蛋開唱，成為首位登上大巨蛋舞台的西洋國際巨星。臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）局長王秋冬透露，市長蔣萬安得知波伽利巡演消息後，隨即指示市府全力促成，爭取波伽利到臺北開唱；觀傳局也為迎接這波樂迷人潮，攜手飯店業者推出住房優惠專案，盼這場國際級藝術展演不僅為臺北文化版圖立下新里程碑，也展現臺北強勁的軟硬體實力，藉此吸引更多國際藝文演出選擇臺北。

王秋冬表示，台北大巨蛋啟用後，除舉辦多場棒球賽事，2024年底也開始辦理演唱會活動，帶來觀光商機。2024年初得知波伽利啟動巡演，臺北市政府即全力爭取「臺北場」，協助主辦單位與大巨蛋溝通及相關宣傳事宜，終讓波伽利來臺順利定案，也展現大巨蛋、臺北已具備國際藝文表演舞台實力，準備好迎接各大國際巨星及全球旅客到訪。

觀傳局進一步說，為迎接波伽利樂迷人潮，觀傳局與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，期間出示波伽利演唱會票根，即享指定消費專屬優惠，包含去年全新開幕的北投晶泉丰旅推出「傳奇降臨－波伽利演唱會_三天二夜住宿享85折」住宿專案，獨享泉思家庭溫泉客房升等至17坪泉音陽台家庭溫泉客房等多項好康，以及「傳奇降臨－波伽利演唱會_獨立湯屋」優惠專案。

迎波伽利大巨蛋開唱！北市府再推北投溫泉飯店超值專案吸全球旅客來臺北！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
迎波伽利大巨蛋開唱！北市府再推北投溫泉飯店超值專案吸全球旅客來臺北！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，大地酒店也推出限定「滿萬送萬，加碼贈禮 藝饗大地：波伽利演唱會持票限定」住房專案，平日入住大地酒店（含早餐）僅需1萬元（假日另加2千元），並可再獲1萬元等值回饋，以及每日限量10組大眾湯、獨立湯屋第2位享原價5折優惠。從不打折的北投麗禧溫泉酒店，更限定推出獨立湯屋享9折優惠，讓樂迷享超值好宿，感受臺北獨特溫泉魅力。

王秋冬接著推薦，旅客來到臺北欣賞波伽利演出，可順遊大巨蛋及鄰近松山文創園區，感受歷史及現代建築之美，周邊還有台北101及信義商圈、東區商圈等，可滿足旅客吃喝玩樂需求。他也推薦造訪陽明山擎天崗、冷水坑、北投、貓空，以及4月限定的竹子湖海芋季。

▲旅客來到臺北欣賞波伽利演出，可順遊4月限定的竹子湖海芋季！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲旅客來到臺北欣賞波伽利演出，可順遊4月限定的竹子湖海芋季！　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

主辦單位牛耳藝術則說明，這次是波伽利睽違10年再度來臺開唱，距離上一次亞洲開唱已有9年；且這次巡演，波伽利選擇臺北，而非首爾、東京等知名城市，足見臺北的國際重要性，而臺北市政府也一路支持協助、共同努力，希望未來能在臺北看到更多國際級藝文展演活動，並吸引周邊國家的旅客到訪臺北、認識臺北。

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